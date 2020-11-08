Популярная украинская певица Тина Кароль впечатлила соблазнительными образами для новой гламурной съемки

Звезда показала в своем Инстаграм кадры с бэкстейджа своей новой съемки для журнала VOGUE. Об этом пишет Politeka.net.

На коротком видео можно увидеть, как Кароль позирует перед камерами, демонстрируя свою харизму и очарование во всей их красе.

Для съемок стилисты подобрали Кароль сразу несколько образов. Так, она позировала в серо-голубом наряде из спортивного топа и плотных колгот, строгом черном наряде, застегнутым под горло, обычных джинсах и белой футболке и стильной белой рубашке.

Были среди образов певицы и более смелые: так на видео можно увидеть, как она позирует топлес, а также лежит в кровати, укрытая простыней.

Поклонники звезды бурно обсуждают увиденное.

«Невозможно прекрасна», «Ну Тина блин, опять интрижки. Ждём», «Полегче», «Тина, вы – богиня», «Нас ждёт что-то действительно интересное. У-ля-ля. Скорей бы завтра наступило», «Ну что Дан выйдет из подвала?», «Шок, отпала челюсть», «Вау, только посмотрите на эту кошку», «Мама кошка! Тащите ведро с водой, огнетушитель уже не помогает», - пишут в комментариях.

До этого мы писали, что битву образов устроили поклонники Кароль на официальной фан-странице звезды. Они решили сравнить два наряда артистки, которые она надевала на вечер Хеллоуина.

Как известно, в 2020 году Тина сыграла роль пожилой хозяйки отеля. Ей сделали жуткий макияж, который состарил ее. Черное платье по фигурке и седые волосы завершили образ.

В 2019 году Тина была ангелом. Она вела праздничный эфир с огромными крыльями за плечами.

Напомним, белокурая Кароль подразнила ножкой в разрезе, вскружив голову нежной красотой.

Как сообщала Politeka, Тина Кароль в соблазнительном платье заинтриговала украинцев, видео.

Также Politeka писала, что кардинальные изменения во внешности Тины Кароль и Горбунова зацепили украинцев.