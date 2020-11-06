Певица и звезда "Дом-2" Ольга Бузова вызвала переполох изменившейся внешностью
Как передает Politeka.net, 34-летняя знаменитость опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в студийном образе. На Ольге был красный брючный костюм в тонкую полоску и майка белого цвета с кружевной вставкой в зоне декольте.
Несмотря на плотную ткань слегка примятого пиджака, заметно, что Ольга сильно похудела, - пиджак на ней "висит", как на вешалке.
"Всем доброе утро ☀️ мое сегодня началось в 7 утра ✊🏻⛸ Я знаю, как поднять вам настроение вечером 🤗 Смотрите в 23:00 на @tnt_online ‘Импровизация. Команды’ со мной в жюри 👸🏻😍😍😍 Будет весело 👻", - подписала кадр Бузова.
Пользователи кинулись обсуждать увиденное, вспомнив в комментариях ее любовника - рэпера Давида Манукяна.
Вульгарная Анджелина Джоли в прозрачной майке вывалила свои прелести напоказ: «Как вам не стыдно»
Комаров из «Мир наизнанку» неожиданно заговорил о своей замене, поразив подробностями: «Как-то жутко»
Тина Кароль разочаровала видом "дынек" в платье с бездонным декольте: "Провисли"
Униженная партнером по "Танцям з зірками" Фреймут нанесла ответный удар: "Не заслужил даже..."
"Оля как всегда красотка 🔥👍😍"
"Ты очень красивая❤️❤️❤️я вас люблю с Дава❤️❤️❤️отличная пара❤️"
"Почему тебя ненавидят? Почему ОЛЯ?" - "Потому что она девочка-демон"
"Оля ты очень похудела😫 мы за тебя очень переживаем🤗 скорее набирай вес и береги себя ❤️🤗" - "хоть кто-то это заметил"
"Давно не была в красном 🔥 очень идёт ❤️"
"Дава тоже участвует??" - "Дава с детьми сидит" - "С Филиными детьми.))"
Ранее мы сообщали, Бузова показала себя на прогулке, позируя на пустынной площади в темное время суток. Ольга скинула объемную черную курточку, оставшись в реглане.
"Ловите модную меня после тренировки. Локация, как вы уже поняли, Лужники. Как вам мои обновочки?", - подписала фото звезда.
Напомним, что Бузова забросила ноги на спортивного мачо и очаровала упругими ягодицами: "Дава еще не...".
Как Politeka писала, что дерзкая Бузова в кожаном топике заинтриговала новым хитом: "Разнос, Оль".
Также Politeka сообщала, что возбужденная Бузова еле удержала свои цветочки в руках, оценила даже Семенович: "Крутыши".