Певица и звезда "Дом-2" Ольга Бузова вызвала переполох изменившейся внешностью

Как передает Politeka.net, 34-летняя знаменитость опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в студийном образе. На Ольге был красный брючный костюм в тонкую полоску и майка белого цвета с кружевной вставкой в зоне декольте.

Несмотря на плотную ткань слегка примятого пиджака, заметно, что Ольга сильно похудела, - пиджак на ней "висит", как на вешалке.

"Всем доброе утро ☀️ мое сегодня началось в 7 утра ✊🏻⛸ Я знаю, как поднять вам настроение вечером 🤗 Смотрите в 23:00 на @tnt_online ‘Импровизация. Команды’ со мной в жюри 👸🏻😍😍😍 Будет весело 👻", - подписала кадр Бузова.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное, вспомнив в комментариях ее любовника - рэпера Давида Манукяна.

"Оля как всегда красотка 🔥👍😍"

"Ты очень красивая❤️❤️❤️я вас люблю с Дава❤️❤️❤️отличная пара❤️"

"Почему тебя ненавидят? Почему ОЛЯ?" - "Потому что она девочка-демон"

"Оля ты очень похудела😫 мы за тебя очень переживаем🤗 скорее набирай вес и береги себя ❤️🤗" - "хоть кто-то это заметил"

"Давно не была в красном 🔥 очень идёт ❤️"

"Дава тоже участвует??" - "Дава с детьми сидит" - "С Филиными детьми.))"

Ранее мы сообщали, Бузова показала себя на прогулке, позируя на пустынной площади в темное время суток. Ольга скинула объемную черную курточку, оставшись в реглане.

"Ловите модную меня после тренировки. Локация, как вы уже поняли, Лужники. Как вам мои обновочки?", - подписала фото звезда.

Напомним, что Бузова забросила ноги на спортивного мачо и очаровала упругими ягодицами: "Дава еще не...".

Как Politeka писала, что дерзкая Бузова в кожаном топике заинтриговала новым хитом: "Разнос, Оль".

Также Politeka сообщала, что возбужденная Бузова еле удержала свои цветочки в руках, оценила даже Семенович: "Крутыши".