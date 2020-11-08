Скандальная российская актриса Кристина Асмус огорошила признанием, будучи в компании звездного мужчины
Как рассказывает Politeka, фотографию знаменитость опубликовала у себя на странице в Instagram.
«Выдающийся артист и режиссер, любимый наставник и один из самых важных и близких людей в моей жизни!!!! 😍 Спасибо вам, Олег Меньшиков, за доверие и сумасшедшую веру в меня!!.. Просто как никогда и ни от кого в моей жизни!!! 🙏🏻 Спасибо за космическую поддержку вот уже 9 лет», - говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованном снимке Асмус позирует рядом с Меньшиковым. Обе звезды выглядят счастливыми и довольными.
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«Самый слышащий, участливый, жизнелюбивый, жадный до труда, добрый, красивый и стильный ЧЕЛОВЕК из всех, кого я знаю! 🤪 Грустно, что не могу обнять вас сегодня. Но знайте, что люблю вас до неба и обратно», - говорится в тексте сообщении.
Обратим внимание, что пользователи сети в комментариях под снимком вспомнили про Харламова.
«Тебе не больно, Харламов?», «а вы похожи», «Зачем Харламова бросила, классный же человек», - пишут они.
Напомним, что Асмус показала, как выглядит ее идеальный день рядом с любимым человеком: редкий кадр.
Как сообщала Politeka, Асмус на публике внезапно вспомнила о дочери и взбудоражила "взрослым смыслом": видео облетело сеть.
Также Politeka писала, что уставшая Асмус призналась, чего ей хочется больше всего: «Много есть, не мыть голову и…».