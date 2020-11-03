Украинская певица Настя Каменских соблазнила ярким образом в розовом костюме

Как передает Politeka.net, на одной из фан-страниц в Инстаграм появилось видео, на котором Каменских выступает на сцене со своей песней «Дай мне». Настя была одета в короткий топик и длинную юбку, которая подчеркнула ее округлые бедра. Артистка буквально подорвала зал своим хитом.

«Всё стало не так

Когда рядом тебя со мной не стало

Был бы второй шанс

Я бы сразу тебе сказала», - поет певица, а ее балет из трех красоток танцует рядом.

Поклонники обратили внимание, что в балете Насти на архивном видео танцует участница «Танців з зірками» Аделина Дели. В шоу она танцует с Сергеем Мельником. Пара продержалась в шоу уже 10 прямых эфиров.

Как стало известно, Дели танцевала в балете Каменских. Аделина рассказывала, что попала в команду Насти через кастинг, который та проводила самостоятельно.

«Я очень благодарна, что тогда Настя поверила в меня, увидела потенциал и пригласила присоединиться к NKteam», - заявляла Дели.

Стоит отметить, что мулатка участвовала в «Танцях з зірками» и в прошлом году. Тогда она танцевала с рэпером Серегой.

Напомним, что нежная Настя Каменских прильнула к статной красотке и призналась, что влюблена: "Боже, прекрасная пара".

Как сообщала Politeka, "мешковатая" Каменских без макияжа и с пучком на голове удивила внешностью в обычной жизни: даже так красотка.

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