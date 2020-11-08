Уже в ближайшее время чиновники из правительства намерены изменить процедуру проверки получателей субсидии

Об этом рассказал заместитель министра соцполитики Виталий Музыченко, передает «Обозреватель».

«Сейчас уже после того, как назначена субсидия, Министерство финансов, ответственное в государстве за проведение верификации, проводит проверку через все существующие базы данных. С начала следующего года процедура меняется. Параллельно с органами социальной защиты населения будет осуществляться проверка с другими реестрами через Министерство финансов», - отметил он.

Уточним, что сейчас процедурой верификации получателей субсидии занимаются чиновники из Министерства социальной политики. А с января месяца перед тем, как получить помощь от государства, необходимо будет пройти процедуру проверки.

Как мы рассказывали до этого, некоторые украинцы, владея элитной недвижимостью, продолжают оформлять субсидию на коммунальные услуги

Выяснилось, что сразу 13 семей, проживающие в одной из самых дорогих многоэтажек столицы, оформили себе льготы от государства на оплату коммуналки.

А одна из семей в прошлом отопительном сезоне получила даже 13 тысяч гривен.

Квартиры в элитных домах стоят около 8-10 млн и при расчете субсидий не учитывается нынешняя стоимость недвижимости. Еще недавно у владельцев такого жилья были миллионы на покупку роскошных квартир, а сейчас они просят у государства деньги на коммуналку.

Напомним об урезании субсидий и массовых проверках: кого лишат денег на коммуналку.

Как сообщала Politeka об оформлении субсидий в отопительном сезоне: как получить льготу и кто рискует потерять деньги.

Также Politeka писала, что порядок получения субсидий изменился, кто может потерять помощь.