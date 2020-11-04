Украинцы, владея элитной недвижимостью, продолжают оформлять субсидию на коммунальные услуги
Об этом пишет Обозреватель.
Выяснилось, что сразу 13 семей, проживающие в одной из самых дорогих многоэтажек столицы, оформили себе льготы от государства на оплату коммуналки.
А одна из семей в прошлом отопительном сезоне получила даже 13 тысяч гривен.
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Квартиры в элитных домах стоят около 8-10 млн и при расчете субсидий не учитывается нынешняя стоимость недвижимости. Еще недавно у владельцев такого жилья были миллионы на покупку роскошных квартир, а сейчас они просят у государства деньги на коммуналку.
Например, в столице есть жилой квартал "Бульвар фонтанов", где ценники на квартиры стартуют от $125 тысяч. Дом сдан в эксплуатацию пару лет назад, но тут уже есть две семьи, которые оформили себе субсидии на оплату коммуналки.
Ранее мы рассказывали, что в госбюджете на следующий год Кабинет министров предусмотрел сокращение расходов на субсидии и льготы. В текущем году на это было выделено 39,3 млрд, а в следующем - 36,6 млрд.
Вместе с этим, правительство хочет увеличить расходы на удержание Верховной Рады, Кабмина и других топ-чиновников. Несмотря на дефицит бюджета в 270 млрд гривен, Аппарату Рады в 2021 году Кабинет министров предлагает выделить 2,288 млрд. Госуправление делами может получить 3,209 млрд, а на содержание правительства хотят выделить 2,920 млрд.
Напомним об урезании субсидий и массовых проверках: кого лишат денег на коммуналку.
Как сообщала Politeka об оформлении субсидий в отопительном сезоне: как получить льготу и кто рискует потерять деньги.
Также Politeka писала, что порядок получения субсидий изменился, кто может потерять помощь.