Раскрыт состав обновленной ВИА Гры после ухода Эрики Герцег и Ольги Меганской

Об этом проинформировал Instagram-аккаунт "MeladzeMusic".

Так, в сети впервые было опубликовано фото, на котором можно увидеть новых солисток популярной группы.

Судя по публикации в аккаунте, Константин Меладзе пригласил в обновленную ВИА Гру Ульяну Синецкую, Софью Тарасову и Ксению Попову.

Пользователи мгновенно отреагировали на публикацию и засыпали новых вокалисток восторженными комментариями.

"Красавицы. Спасибо, Константин, что всегда выбираете красивых девушек с прекрасными голосами, чтобы мы могли наслаждаться этим божеством", "Вера очень постаралась выбрать", "А мне понравилось.

Какие красивые девочки. Брюнетка просто", "Классный состав! Вот все нравятся!! И голос. И внешность. 100% попадание! Рикошет", "Кучерявая девушка осталась только ... ну ясно", "Кудрявая что то внешне совсем не очень имхо", "Вот это бомба. Так неожиданно. Такая новость!!! Давно так не шокировали", "Все не то,потому что это не Надя,и не Вера", "Настоящие таланты только в Украине", "Выглядят как самая юная ВиаГра", - написали фанаты в комментариях под публикацией.

Ранее мы рассказывали, что Меладзе досталось после обновления состава ВИА Гры.

Константин Меладзе решил не заморачиваться с заменой певицам и решил полностью обновить "ВИА Гру", за что известному продюсеру досталось от фанатов в социальных сетях.

Некоторые комментаторы посмеялись над действиями Меладзе и предложили ему сменить название коллектива, а были и такие, которые предположили, что новый состав "ВИА Гры" все равно обречен из-за ревнивой Веры Брежневой.

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Также Politeka писала, что охранник раскрыл, как Брежнева охмурила Меладзе и попала в ВИА Гру