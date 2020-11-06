На ближайших выходных в Украине будет сухо, но прохладно и туманно

Как сообщает Politeka.net, синоптик Наталка Диденко поделилась свежим прогнозом погоды на своей странице в соцсети "Инстаграм". По ее словам, 7-8 ноября не нужно опасаться сильных дождей.

В субботу и воскресенье антициклон Ramesh прогонит дождевые тучи, но не сможет справиться с туманами. Температура воздуха в большинстве регионов страны слегка поднимется, ожидается от +8 до +13 градусов, на Юге, как всегда, будет немного теплее: от +12 до +15 градусов. Умеренный, иногда прерывистый ветер подует с северо-запада.

В Киеве, согласно прогнозу Диденко, дождя на выходных не будет, однако украинскую столицу может накрыть туман. Ночью стоит ожидать температуру от +5 до +7 градусов, а в светлое время суток - около 10 градусов тепла.

Уже на следующей неделе, когда антициклон уйдет, синоптик прогнозирует первые заморозки, в Украину придут арктические воздушные массы. Пока еще есть возможность насладиться сухой осенней погодой, пусть и облачной, которая идеально подходит для прогулок налегке, походов за грибами в лес или выбивания ковров перед зимой.

Ранее Украинский гидрометцентр сообщил, что ноябрь в 2020 году будет теплым и с небольшим количеством осадков.

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