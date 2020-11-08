16-летняя дочь Моники Белуччи и Венсана Касселя Дева Кассель расцветает все больше и становится нереальной красавицей

Девушка с удовольствием демонстрирует в социально сети Инстаграм свои снимки, в том числе позволяя всем рассмотреть свою фигуру, передает Politeka.net.

Так, юная красавица опубликовала две фотографии в бикини, поинтересовавшись, какой из купальников ей идет больше, – красный или с цветочным принтом.

На обеих снимках Дева с мокрыми волосами. Похоже, она только вышла из воды.

Как видно на кадрах, девушка очень похожа на свою легендарную мать. Однако от отца ей достался разрез глаз.

12 сентября, когда Деве исполнилось 16 лет, она поделилась в соцсети снимком с родителями. На одном она позирует с отцом, на втором – с матерью. Обе фотографии веют теплом и любовью, несмотря на то, что супруги давно развелись, а Кассель успел жениться на темнокожей модели Тине Кунаки, которая родила ему ребенка.

Дева успешно пробудет себя в модельном бизнесе и уже успела появиться на обложке знаменитого глянца. Она с детства привыкла к вспышкам фотокамер, поэтому уверенно позирует, зная свои самые выигрышные ракурсы.

Ранее мы рассказывали о том, что Дева ошеломила «взрослым» образом на новом фото настолько, что ее сравнили с горячей Беллуччи.

Так, юная модель в синем пальто уселась, согнув одну ногу в колене и положив на нее голову. Девушка сверкнула оголенными ножками, обтянутыми в черные капроновые колготки.

«Такая же красивая, как мама», «Ошеломляющая красота», «Красивая Дева», «Просто невинная красавица», «Ты светишься», «Ты великолепная Дева», «Оригинал», «Хороша по-своему», - отреагировали пользователи.

Напомним, что Дева Кассель сверкнула роскошью в экстра-мини, Кассель не выдержал: «Вся в мать».

Как сообщала Politeka, Дева Кассель показала миру редкое фото матери: "Точная копия".

Также Politeka писала, что Дева Кассель сверкнула пышными прелестями на пляже: Моника может гордиться.