16-летняя дочь Моники Белуччи и Венсана Касселя Дева Кассель расцветает все больше и становится нереальной красавицей
Девушка с удовольствием демонстрирует в социально сети Инстаграм свои снимки, в том числе позволяя всем рассмотреть свою фигуру, передает Politeka.net.
Так, юная красавица опубликовала две фотографии в бикини, поинтересовавшись, какой из купальников ей идет больше, – красный или с цветочным принтом.
На обеих снимках Дева с мокрыми волосами. Похоже, она только вышла из воды.
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Как видно на кадрах, девушка очень похожа на свою легендарную мать. Однако от отца ей достался разрез глаз.
12 сентября, когда Деве исполнилось 16 лет, она поделилась в соцсети снимком с родителями. На одном она позирует с отцом, на втором – с матерью. Обе фотографии веют теплом и любовью, несмотря на то, что супруги давно развелись, а Кассель успел жениться на темнокожей модели Тине Кунаки, которая родила ему ребенка.
Дева успешно пробудет себя в модельном бизнесе и уже успела появиться на обложке знаменитого глянца. Она с детства привыкла к вспышкам фотокамер, поэтому уверенно позирует, зная свои самые выигрышные ракурсы.
Ранее мы рассказывали о том, что Дева ошеломила «взрослым» образом на новом фото настолько, что ее сравнили с горячей Беллуччи.
Так, юная модель в синем пальто уселась, согнув одну ногу в колене и положив на нее голову. Девушка сверкнула оголенными ножками, обтянутыми в черные капроновые колготки.
«Такая же красивая, как мама», «Ошеломляющая красота», «Красивая Дева», «Просто невинная красавица», «Ты светишься», «Ты великолепная Дева», «Оригинал», «Хороша по-своему», - отреагировали пользователи.
Напомним, что Дева Кассель сверкнула роскошью в экстра-мини, Кассель не выдержал: «Вся в мать».
Как сообщала Politeka, Дева Кассель показала миру редкое фото матери: "Точная копия".
Также Politeka писала, что Дева Кассель сверкнула пышными прелестями на пляже: Моника может гордиться.