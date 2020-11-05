Известные сестры-модели Кайли и Кендалл Дженнер показались вместе, рассказав о празднике

На фото Кайли позировала в черном боди с блестками, а волосы собрала в хвост. К сприне притулилась Кендалл, которая показалась в топике и юбке. Девушки стояли в профиль к камере и демонстрировали самые аппетитные места. Об этом пишете Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"С Днем Рождения, сестра! Коллекция Кендалл пополняется завтра в 9:00 по московскому времени", - написала Кайли под фото.

Фанаты поставили более 4 тысяч лайков и написали комментарии:

"Королевы", "С Днем рождения", "Кайли, идут выборы. Я думаю, этого можно было подождать?", "Девочка, сейчас не время продвигать свой бренд ...", "У нас есть о чем подумать", "Девушка не вовремя", "Сейчас нас это не волнует, идут выборы. Иисус", "Хороший способ сделать рекламу с пожеланиями на день рождения", "Помните, когда Байден и Обама строили клетки".

Сообщалось, что американская модель и бизнесвумен Кайли Дженнер показала бюст без белья.

Так, в этот раз модель записала несколько сториз, показав свою грудь и тонкую талию. Дженнер предстала возле зеркала в топике с разрезом посередине, скрепляющимся завязочками.

Под тонкой тканью пробивалась большая грудь без белья и виднелись самые интимные детали.

Напомним, Кайли Дженнер с подружкой померилась "булочками" в бикини на яхте

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