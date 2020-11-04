Известная модель Кайли Дженнер показала, как развлекается с подружкой
На фото Кайли позировала в белом бикини, стоя спиной к камере. Рядом можно увидеть подругу Анастасию, которая была в цветном купальнике и очках. Девушка тоже показывала свою пятую точку на кадре. На втором снимке звезду уже развернулись, а на третьем - Анастасия лежала, а Дженнер стояла. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на фан-страничку звезды.
"Я уже скучаю по лету", - подписал администратор публикацию
Фанаты поставили почти 10 тысяч лайков и написали комментарии:
Доллар рекордно ударил по гривне, НБУ предупредил украинцев: курс валют будет беспощаден
Русская Кардашьян горделиво выставила невероятные объемы в декольте: "Божественно"
9-летняя дочь Ани Лорак поразила внешностью рядом с матерью: "Совсем не в нее пошла"
"Невеста" Харламова вывалила загорелый бюст, расстегнув все пуговки: "Посмотрел и настроение поднялось"
"Вы обе милые, милые", "Тоже самое", "Я тоже мое любимое время года, иногда я хочу, чтобы у меня был день рождения летом. Скучаю по жаркой погоде и пляжу", "Не твой штраф, несмотря ни на что".
Сообщалось, что младшая сестра Ким Кардашьян, модель Кайли Дженнер, впечатлила фигурой в облегающем наряде.
«Какой цвет вам больше нравится?» - говорится в сообщении.
На опубликованных кадрах Кайли Дженнер позирует в трех разноцветных облегающих нарядах, которые эффектно подчеркивают и без того безупречные формы красотки.
«Черная пантера – лучшая», «на тебе каждый наряд как влитый», «о боже, ты просто безупречно выглядишь», - написали фанаты.
Напомним, Кайли Дженнер с гордостью блеснула своими "арбузиками" в сверкающем купальнике
А еще Politeka сообщала, что эффектная Кайли Дженнер во всем красном соблазнительно выгнулась перед подружками
Также Politeka писала, что Кайли Дженнер померилась прелестями с подружками в откровенных костюмах рейнджеров