Известная модель Кайли Дженнер показала, как развлекается с подружкой

На фото Кайли позировала в белом бикини, стоя спиной к камере. Рядом можно увидеть подругу Анастасию, которая была в цветном купальнике и очках. Девушка тоже показывала свою пятую точку на кадре. На втором снимке звезду уже развернулись, а на третьем - Анастасия лежала, а Дженнер стояла. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на фан-страничку звезды.

"Я уже скучаю по лету", - подписал администратор публикацию

Фанаты поставили почти 10 тысяч лайков и написали комментарии:

"Вы обе милые, милые", "Тоже самое", "Я тоже мое любимое время года, иногда я хочу, чтобы у меня был день рождения летом. Скучаю по жаркой погоде и пляжу", "Не твой штраф, несмотря ни на что".

Сообщалось, что младшая сестра Ким Кардашьян, модель Кайли Дженнер, впечатлила фигурой в облегающем наряде.

«Какой цвет вам больше нравится?» - говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах Кайли Дженнер позирует в трех разноцветных облегающих нарядах, которые эффектно подчеркивают и без того безупречные формы красотки.

«Черная пантера – лучшая», «на тебе каждый наряд как влитый», «о боже, ты просто безупречно выглядишь», - написали фанаты.

Напомним, Кайли Дженнер с гордостью блеснула своими "арбузиками" в сверкающем купальнике

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