Певица Ани Лорак знает свои достоинства и умело их использует

Как передает Politеka.net, 42-летняя звезда опубликовала свежие "сториз" в Инстаграм, на которых предстала в светло-кремовом платье с пикантным разрезом в зоне декольте, открывшим взор на ее упругие прелести. А тонкий черный ремешок подчеркнул талию.

Каролина дополнила роскошный образ распущенными прямыми локонами и длинными серьгами-кистями.

Брюнетка сидела рядом с Арасом Агиларовым, азербайджано-российский бизнесменом-миллиардером, которому 8 ноября исполняется 65 лет.

"С днем рождения, дорогой", - подписала фото Лорак.

Ранее мы сообщали, Лорак обескуражила редким фото с мамой Жанной Васильевной. Артистка поделилась коллажем, на котором соединила черно-белый снимок из своего дества и теперешний. Таким трогательным "посланием", опубликованным в "сториз", певица решила поздравить родительницу с днем рождения.

На детском фото Каролина запечатлена в платьице в белый горошек и с куклой в руках. Она счастливо улыбается рядом со своей мамой, несмотря на то, что та отправила ее в интернат.

На другом снимке уже взрослая Ани в серой куртке прильнула к заметно постаревшей имениннице. Судя по всему, женщины позировали на мосту или на борту корабля. Стоит отметить, что Лорак и ее мама внешне похожи, как две капли воды, а на последней фотографии это ощущение еще больше усиливают солнцезащитные очки.

Также мы рассказывали, что певица показала еще одного члена семьи, с которым сильно похожа. Речь о ее 9-летней дочке Софии.

Напомним, что сияющая от счастья Ани Лорак невзначай засветила обручальное кольцо, кадры "разоблачения": "Когда ждать?"