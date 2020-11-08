Певица Ани Лорак знает свои достоинства и умело их использует
Как передает Politеka.net, 42-летняя звезда опубликовала свежие "сториз" в Инстаграм, на которых предстала в светло-кремовом платье с пикантным разрезом в зоне декольте, открывшим взор на ее упругие прелести. А тонкий черный ремешок подчеркнул талию.
Каролина дополнила роскошный образ распущенными прямыми локонами и длинными серьгами-кистями.
Брюнетка сидела рядом с Арасом Агиларовым, азербайджано-российский бизнесменом-миллиардером, которому 8 ноября исполняется 65 лет.
"С днем рождения, дорогой", - подписала фото Лорак.
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Ранее мы сообщали, Лорак обескуражила редким фото с мамой Жанной Васильевной. Артистка поделилась коллажем, на котором соединила черно-белый снимок из своего дества и теперешний. Таким трогательным "посланием", опубликованным в "сториз", певица решила поздравить родительницу с днем рождения.
На детском фото Каролина запечатлена в платьице в белый горошек и с куклой в руках. Она счастливо улыбается рядом со своей мамой, несмотря на то, что та отправила ее в интернат.
На другом снимке уже взрослая Ани в серой куртке прильнула к заметно постаревшей имениннице. Судя по всему, женщины позировали на мосту или на борту корабля. Стоит отметить, что Лорак и ее мама внешне похожи, как две капли воды, а на последней фотографии это ощущение еще больше усиливают солнцезащитные очки.
Также мы рассказывали, что певица показала еще одного члена семьи, с которым сильно похожа. Речь о ее 9-летней дочке Софии.
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