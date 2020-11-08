Известная модель Хильде Осланд, которая стала самой красивой женщиной мира по версии мужчин, показала себя на радость фанатов

На фото Хильде позировала в белом топе и черных штанах. Красотка развернулась спиной к камере и показала упругие ягодицы. Волосы Осланд собрала в хвост, а на голове можно заметить повзяку. Девушка выбросила в сеть почти идентичные снимки, чтобы фанаты могли оценить ее формы полностью. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Как всегда перчатка", - написала красотка под фото.

Фанаты поставили почти 25 тысяч лайков и написали комментарии:

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"Потрясающие кадры", "Вы волшебны, желаю тебе чудесного воскресенья", "Ух ты просто чудесная девочка ты мне очень нравишься", "С Воскресением сладкого сна!", "Великолепная девушка", "Ты выглядишь красиво и великолепно", "Добрый день Хильди", "Красивое твое фото", "Мне нравится ваша страница в Instagram, всегда рада видеть, когда вы загружаете, ответ сделает мое воскресенье".

Сообщалось, что популярная модель норвежская модель Хильде Осланд покорила видом в необычном белье.

Как видно на фото, Хильде есть чем покорить фанатов. Белокурая модель не только может похвастаться естественной красотой, аккуратной внешностью, но еще и стройной и подтянутой фигурой.

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