Популярная модель норвежская модель Хильде Осланд, известная благодаря титулу "самой красивой женщины в мире", восхитила образом в белье

Подрабатывая на разных работах и заканчивая Институт, девушка думала, как стать популярной и прославиться. Чтобы достичь своей цели, она даже отправилась на песенный конкурс в родной стране и выиграла. Об этом пишет Politeka.net.

После этого девушка твердо решила заняться творчеством и начала активно уделять внимание пению, а после первой профессиональной фотосессии ее жизнь круто изменилась.

Так, теперь Хильде является альтернативной моделью, снимается для глянцев и мужских журналах. В одном белье Осланд позирует с легкостью, ведь она обладает яркой светлой внешностью и стройной фигурой.

В лимонном белье из кружев и со спущенной джинсовой юбкой девушка выглядела более чем пикантно, ведь тоненькая ткань не смогла скрыть ее достоинств:

«так горячо. нижнее белье супер,но ты приносишь тепло, детка!; Очень большой и горячий бсс;красивая похоть ..; Блаженны!; потрясающий вид, ломает аж; Выглядит очаровательно 💛💛; Красивое бельё) 😇; Бьюсь об заклад, почтальон и доставщик пиццы любят приходить к вам; Так красиво!; Действительно красиво ❤️; Очень красивый; Не жалеешь нас, нагуляла аппетит😂 мы ж голодны».

Недавно также Осланд покорила снимками на побережье во время заката. Благодаря вечернему свету она стала похожа на загорелую статуэтку, а крошечный бикини с крупными круглыми бусинами превратил ее образ в Памелу Андресон.

«Некоторые из моих любимых снимков из моей фотосессии с perrywinklephotography ❣️ Обычно я не люблю разветвляться, когда дело доходит до работы с фотографами 😆 но это было супер весело, и мне нравится, как это получилось 🤩», - поделилась эмоциями Хильде.

Вот как реагируют в сети:

«Также загорелся; Нечего сказать буум boo; Я думаю jungle fever для тебя красивые 😘😘❤️ картинки; Ты и красивая малышка ❤️❤️❤;освещение на закате всегда почти идеальное!; Мне очень нравится использование правильного света; Из какой ты части неба?; красивее новенького пикапа».

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