Популярная модель норвежская модель Хильде Осланд, известная благодаря титулу "самой красивой женщины в мире", показала топ своих лучших образов

Хильде стала моделью после того, как отучилась в университете и даже получила степень бакалавра экономики. Об этом пишет Politeka.net. Какое-то время девушка работала по специальности, но вскоре поняла, что это не ее и решила принять участие в песенном конкурсе.

Осланд не только прорвалась в финал известного в стране шоу, но и прославилась на ее территории. Норвежская красотка начала активно заниматься вокалом, а затем подалась в модельный бизнес, где успех также не заставил себя долго ждать.

Белокурая стройная модель с яркой улыбкой снимается для журналов и поражает красотой едва ли не каждый день. Теперь Осланд решила представить подборку фото, сделанных за последнее время. На кадрах Хильде предстала в разных костюмах и смелых образах, чем покорила фанатов.

«Эти великолепные глаза; просто не оторваться🌸🌺; Никто не носит черное так хорошо, как ты🖤; Невероятно красиво ... Спасибо за бьюти-тур, Холдер!; такая милашка и такие красивые формы; Милая, как жучок на коврике 🔥; Блин ты такая горячая; ❤️Такая красивая 😘; ❤️Очень красиво !!; Вы очень красивая женщина ❤️🔥😍; Ты такая потрясающая; Какая кукла !!!; Таааак шикарно; Самая горячая девушка на IG !!! Руки вниз; Отличное ассорти !!! Ну и попа зачет! 😍👸🎈».

Ранее мы также писали, что Осланд начала вести социальные сети, чтобы продвигать музыкальную карьеру, но быстро передумала, осознав, что роль модели ей подходит больше.

Теперь она снимается для мужских журналов и не боится показать себя и свои формы в пикантном виде. К примеру, на одном из своих фото она позировала в тонких кружевах фиолетового цвета. Белье едва скрыло достоинства знаменитости, но желанный эффект от личного селфи был достигнут – фанаты написали несколько сотен различных комментариев:

«Вау, какой восторг ❤; До скорой встречи; она всегда так горяча и прекрасна🔥; Слишком открытый вид для меня, сделана только для глаз богов, но не для меня; вы очень шикарная женщина😈🦄;Какое удовольствие; Это все ты, детка, все ты !! Каждый идеальный дюйм! Grazie! 😍😍🔥».

Напомним, самая горячая скандинавская модель восхитила упругостью тела в дерзком мини

Как сообщала Politeka, самая горячая скандинавская модель вскружила голову "холмами" в кружевном белье

Также Politeka писала, что скандинавская богиня Хильде Осланд довела до экстаза развлечениями на пляже