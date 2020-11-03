Известная скандинавская модель Хильде Осланд, которая была признана самой красивой женщиной по версии мужчин, показала себя на радость фанатов

На фото Хильде позирует в розовом кружевном белье, сидя на кровати. Кроме трусиков и бюстгальтера на красотке ничего не было. Девушка показалась среди простыней, снимая себя на телефон в отражение зеркала. Осланд волосы оставила распущенными, а сама смотрела в гаджет. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили более 50 тысяч лайков и написали комментарии:

"Прекрасно", "Этот цвет твоего бикини супер сексуален на твоем великолепном теле", "Ты великолепная женщина", "Доброе утро, ты выглядишь красиво и мило. Я надеюсь, у вас были замечательные выходные и отличный день", "Удивительное бикини", "Очень замечательное тело", "Хорошенькая Хильде, я люблю тебя", "Отдых никогда раньше не выглядел так хорошо", "Ничего себе потрясающий снимок, очень-очень жарко в розовом и красивая фигура, милая, действительно, очень, очень жарко в бикини".

Сообщалось, что популярная модель норвежская модель Хильде Осланд, известная благодаря титулу "самой красивой женщины в мире", восхитила фигурой на пляже.

Осланд покорила снимками на побережье во время заката. Благодаря вечернему свету она стала похожа на загорелую статуэтку, а крошечный бикини с крупными круглыми бусинами превратил ее образ в Памелу Андерсон.

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