Популярная модель норвежская модель Хильде Осланд, известная благодаря титулу "самой красивой женщины в мире", показала подтянутые формы в кружевах

Хильде стала известна за пределами своей страны благодаря победе на песенном конкурсе. Изначально девушка не вела Инстаграм и обучалась в Институте, подрабатывая официанткой. Об этом пишет Politeka.net. Славу она получила после признанной победы в одном из шоу на известном норвежском телеканале.

Осланд начала вести социальные сети, чтобы продвигать музыкальную карьеру, но быстро передумала, осознав, что роль модели ей подходит больше.

Теперь она снимается для мужских журналов и не боится показать себя и свои формы в пикантном виде. К примеру, на одном из своих фото она позировала в тонких кружевах фиолетового цвета. Белье едва скрыло достоинства знаменитости, но желанный эффект от личного селфи был достигнут – фанаты написали несколько сотен различных комментариев:

«Вау, какой восторг ❤; До скорой встречи; она всегда так горяча и прекрасна🔥; Слишком открытый вид для меня, сделана только для глаз богов, но не для меня; вы очень шикарная женщина😈🦄; Фиолетовый - отличный цвет для тебя; Сюрприз так прозрачно❤️; Непонятно !!!; Супер горячая Хильди😀👍👍🔥🔥🔥🔥🔥; Черт! Тоже мой любимый цвет! Сделай мне больно🤤; Какое удовольствие; Это все ты, детка, все ты !! Каждый идеальный дюйм! Grazie! 😍😍🔥».

Мы также писали, что после этого девушка твердо решила заняться творчеством и начала активно уделять внимание пению, а после первой профессиональной фотосессии ее жизнь круто изменилась.

Так, теперь Хильде является альтернативной моделью, снимается для глянцев и мужских журналах. В одном белье Осланд позирует с легкостью, ведь она обладает яркой светлой внешностью и стройной фигурой.

В лимонном белье из кружев и со спущенной джинсовой юбкой девушка выглядела более чем пикантно, ведь тоненькая ткань не смогла скрыть ее достоинств:

«так горячо. нижнее белье супер,но ты приносишь тепло, детка!; Очень большой и горячий бсс;красивая похоть ..; Блаженны!; потрясающий вид, ломает аж; Выглядит очаровательно 💛💛; Красивое бельё) 😇; Очень красивый; Не жалеешь нас, нагуляла аппетит😂 мы ж голодны».

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