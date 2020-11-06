Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, похвасталась отдыхом

На фото красотка позировала в топе, бретельки которого сползли на руки и лосинах. Алена сидела на коленях на диване перед большим сетом суши. Омович держала в руках китайские палочки, которыми ловко взяла один кусочек. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили более 13 тысяч лайков и написали комментарии:

"Нормально ты комменты чистишь", "Очень вкусно выглядит", "Вы оба не можете потерять, что поесть в первую очередь?", "Хочу суши", "Вы супер, красотка", "Хороший аппетит !!!", "Каждый час по сету", "1 потому что не видно этого убогого вида из окна", "Приятного аппетита! Но Вам же все это не сесть) угостили бы кусочком)", "Так на маму тут похожа", "Красивое тело как картина с которой суши можно есть только не будем якудзой", "Интересно,что ты умеешь такое сделать,..чтобы заслужить столько вкусняшек??".

Сообщалось, что известная киевская модель Алена Омович с трудом спрятала достоинства.

На новом фото видно, как выглядит модель после всех манипуляций и как едва скрывает ее бюст шестого размера маленькое бежевое платье трендового кроя с акцентом именно на формы знаменитости.

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