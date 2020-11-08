Телеведущая и участница одного из сезонов шоу «Танці з зірками» Леся Никитюк порадовала поклонников новым творением

На своей странице в социальной сети Инстаграм она опубликовала фотокомиксы с участием судьи шоу, балерины Катерины Кухар, пишет Politeka.net.

На снимках Леся и Катерина – в ванной комнате. На балерине черное ультракороткое платье, которое оголяет плечи, а также позволяет оценить красивые стройные ноги звезды. Образ дополнен элегантными босоножками на высоком каблуке.

Леся предстала перед фанатами в лосинах, черном топе и черном длинном жакете. На ногах у нее – черные грубые ботинки.

Девушки рассуждают о том, что в новом сезоне Леся могла бы порвать самых ярких участниц шоу. В какой-то момент Катерина будто собирается позвонить продюсеру «танцев» и узнать за партнера для Леси. И «в трубке», котрой служит душ, она якобы слышит песню Никитюк «Ямы».

«Пусть эта песня длится вечно», – говорит Катерина.

Последняя «серия» комикса показывает, что девушки увидели, что их подслушивают.

«Так, ану быстро спать, сплетники», – «говорит» Леся, а затем девушки решили всем сказать, что в ванной они разминались перед диско.

«По просьбе подписчиков🥰 новый стори-сериал от Леси Ивановны Спилберг😁 В ролях: Катя - Кухар @ekaterinakukhar_official, Леся - Никитюк @lesia_nikituk», – подписала снимок телеведущая.

Одной из первых на публикацию отреагировала балерина.

««😂😂😂🙈😅 @lesia_nikituk , обожаю тебя, моя крошка!», – написала Кухар

«Орууу😂😂😂😂😂😂😂😂😍», «Леся, ты богиня, ты бы их всех уделала», «Шикарные комиксы!!!😂😂😂👍👍👍🔥🔥🔥 Можно еще!?», «Это кайф 😂😂😂», – пишут пользователи.

Напомним, мокрая Никитюк похвасталась кадрами ВИП-отдыха, кто составил ей компанию.

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