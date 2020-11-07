Образ на каждый день

Новый осенний аутфит популярной телеведущей Леси Никитюк никого не оставил равнодушным

Фотография появилась в Инстаграм-аккаунте «Нового канала», передает Politeka.net.

33-летняя теледива из «Орла и решки» попозировала сидя на скамейке. Она была одета в новомодный вязанный свитер под горло молочного цвета, который был заправлен в обтягивающие брюки с широким ремнем и оригинальным принтом. На ноги она обула высокие белые ботинки на шнуровке. Завершила стильный аутфит красивой укладкой с игривыми локонами и макияжем в песочных тонах.

Надо сказать, что выглядела Леся очень эффектно, несмотря на то, что образ был каждодневным.

"Кажется, Леся нашла рецепт идеального выходного: вкусные пирожные, ароматный горячий напиток и минимум дел! 😍🤞

Именно то, что нужно в такой холодный осенний день. А как ты проведешь эти выходные? признайся 😼", - говорится в подписи к фото.

"Леся как всегда: просто супер", - написали фанаты в ответ.

Ранее мы сообщали, что Леся Никитюк покорила видами в обтягивающем платье с разрезом на руках и плетением. Наряд был немного приспущенным с плеч, а также оголил ее стройные ножки.

Звезда вытянула ноги в грубых ботинках, а также продемонстрировала идеальный вид сзади - свои упругие ягодицы.

Напомним, мокрая Никитюк похвасталась кадрами ВИП-отдыха, кто составил ей компанию.

Как сообщала Politeka, Никитюк в чулках перещеголяла Фреймут на глазах у красавчика из «Танців з зірками»: «Прям довольный…».

Также Politeka писала, что хищная Никитюк с разрезом до трусиков пощекотала нервы пикантной шарадой.