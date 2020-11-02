Российская модель и певица Татьяна Котова, которая была солисткой в «ВИА Гре», впечатлила формами в одном полотенце

Кадры знаменитость решила опубликовать у себя на странице в Instagram, передает Politeka.

Так, на опубликованном видео Котова в одном халате, который эффектно приспустила, демонстрирует главную гордость во всей красе. При этом образ красотка решила дополнить элегантным макияжем и укладкой.

Несмотря на томный взгляд и позы, поклонников Котова решила избавить от возможности что-либо сказать. Ролик был обнародован в Stories знаменитости.

Как сообщалось до этого, певица Татьяна Котова, бывшая солистка группы ВИА Гра, показала себя и предложила поиграть.

На фото Котова позировала в белой юбке и красном топе, а образ дополнила шляпкой. Звезда стояла у пикапа с сеном, задрав одну ногу. Татьяна в наряде с огромным разрезом на кадре демонстрировала идеальную ножку и даже ягодицы. Фото вышло очень солнечным и немного пикантным.

"Давайте поиграем в игру - продолжи фразу «я бы сейчас ...» Я бы вот например вернулась в эту съёмку на солнечном ранчо", - написала девушка под фото.

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