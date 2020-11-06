Телеведущая и певица Ольга Бузова похвасталась перед поклонниками новыми покупками

Об этом звезда рассказала в своем Instagram.

Так, популярная телеведущая решила разнообразить ленту в своем личном микроблоге, опубликовав фотографии, которые не связаны с проектом "Ледниковый период".

На снимках видно, как Ольга Бузова распахнула куртку и показала свое "богатство". Речь идет о клатче от Louis vuitton, которым певица решила себя побаловать.

"Что-то у меня в последнее время вся лента в моих фото со льда на коньках. Ну что поделать, если сейчас я живу этим проектом, и тренируюсь каждый день. Поэтому ловите модную меня после тренировки. Но локация, как вы уже поняли, та же. Лужники. Как вам мои обновочки?", - подписала Ольга Бузова свежие кадры в своем микроблоге.

Пользователи мгновенно отреагировали на публикацию и завалили телеведущую десятками восторженных комментариев.

"Красотка", "Удачи тебе и успехов", "Как всегда на высоте", "Вы просто красотка!", "Моя самая лучшая", "Модно , стильно и красиво", " Очень красива, стильная, естественная!", "Классные обновочки, а я все никак не могу свои примерить... Заболели и никуда из дома не выходим", "Ты Оль большая молодец. Я горжусь тобой", "Она хотела бы жить на Манхэттене, Но дома ждет пакет в пакете с пакетами", "Ухо, какая красотка, просто глаз не оторвать. Повезло все-таки Даве", - написали поклонники под новыми снимками.

Ранее Ольга Бузова предстала в обтягивающем топике и лосинах, также красотка надела маленькую юбочку, похожую больше на пояс. Звезда распустила волосы, которые легли красивыми волнами.

Артистка рассказала о своем участии в шоу "Ледниковый период". По ее словам, это стоит потраченного времени.

Более того, как призналась Ольга Бузова, из-за участия в шоу на льду она физически страдает и вынуждена каждый день клеить пластыри на пальцы.

Напомним, что Бузова забросила ноги на спортивного мачо и очаровала упругими ягодицами: "Дава еще не...".

Как Politeka писала, что дерзкая Бузова в кожаном топике заинтриговала новым хитом: "Разнос, Оль".

Также Politeka сообщала, что возбужденная Бузова еле удержала свои цветочки в руках, оценила даже Семенович: "Крутыши".