Настя Каменских, Светлана Лобода, Ольга Бузова и другие звезды показали соблазнительные наряды

На первом фото была Настя Каменских. Певица позирует в светлом купальнике, бежевого цвета накидке, солнцезащитных очках и веером в руках. Фото было сделано на побережье океана, певица написала, что наслаждается моментом. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на странички знаменитостей.

На втором фото Ольга Бузова. Девушка позировала в голубом купальнике и легкой накидке-парео. Она стояла на краю, соблазнительно изогнувшись и задрав подол накидки, блеснув упругой пятой точкой.

Закрывает тройку Светлана Лобода. В кадре певица позирует на фоне каменных колонн, демонстрируя стройную фигуру в открытом купальнике весьма необычного цвета и фасона. В руках у певицы бежевое парео.

На четвертом фото уже Ксения Собчак. В кадре мы видим трех красавиц топлес, сидящих на морском берегу на коленях. Из одежды на них только парео. Ксения предстала посередине. В блондинке слева пользователи узнали певицу Глюкозу. Девушки не надевали лифчик, опэтому прикрывали грудь руками.

Закрывает пятерку Анна Седокова. Певица позирует на пляже сидя у пальм в белой хлопковой прозрачной пляжной накидке. Звезда подняла руки вверх, а сама закрыла глаза от удовольствия.

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