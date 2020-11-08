Экс-участница группы "ВИА Гра" Эрика Герцег, которая сейчас начала сольную карьеру в Казахстане, показала поклонникам, что находится в прекрасной форме

В сториз своего Инстаграм белокурая красотка поделилась кадром из новой фотосессии, передает Politeka.net.

Эрика позирует в бежевом костюме, который состоит из топа и широких брюк. При этом на фото заметно, что певица предпочла обойтись без бюстгальтера.

Наряд позволяет рассмотреть идеально плоский подтянутый живот звезды, а также ухоженную роскошную кожу. Одним словом, фигура – огонь, и не просто идеальная, а потрясающая.

Образ артистки дополняет легкий макияж, подчеркивающий ее и без того выразительное лицо.

Что думают по поводу внешнего вида зведы фолловеры, неизвестно, поскольку комментариев в сториз нет.

Как известно, после ухода из мегапопулярного коллектива девушка уехала далеко от Украины. 8 октября певица опубликовала пост, в котором рассказала о своем переезде в другую страну:

«Я приехала в Казахстан за своей большой мечтой, начать сольный проект. Сейчас я окружена прекрасными, молодыми и талантливыми людьми. Я работаю в городе Алматы с музыкальным лейблом @cord_ent, и скоро мы покажем вам то, что создавали вместе. Я счастлива, мои хорошие, очень счастлива 🙏🏻 Я чувствую, что вы со мной и я знаю, что вы ждёте новую я. Обещаю, что всё буду делать искренне и с любовью. Спасибо за то, что вы есть у меня. Люблю вас... ваша Эрика🤍».

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