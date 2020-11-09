Светлана Лобода, Кристина Асмус, Оля Полякова и другие звезды показали эффектные образы медсестер

На первом фото позирует Кристина Асмус. Известно, что красотка снималась в сериале "Интерны", где играла роль практикантки Вари. Красотка сидела в белом халате и с распущенными волосами. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитостей.

На втором кадре была Светлана Лобода. Красотка была в белом халате с красным крестом и шапочке. Звезда играла роль медсестры в психбольнице. Певица выставила руки вперед и кричала. Кадры получились эффектными и интересными.

Тройку закрывает Оля Полякова. Украинская звезда показалась в образе медсестры. Девушка стояла в супермаркете в белой рубашке и шапочке, а в руках держала папку. Волосы у красотки были распущенными, а образ певица дополнила стильным макияжем.

На четвертом фото уже позировала Анна Семенович. Девушка показалась в халатике и шапочке с крестом. Волосы у певицы были распущенными, а в руках артистка держала большой шприц.

Пятерку закрывает Эвелина Бледанс. Телеведущая решила продемонстрировать образ развратной медсестры. У красотки сильно накрашены глаза и губы, а на голове красуется шапка с красным крестом.

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