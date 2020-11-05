Певица Светлана Лобода раскрыла нежные отношения с российской телеведущей Ксенией Собчак

Как сообщает Politeka.net, исполнительница опубликовала на своей странице в "Инстаграм" совместный снимок со своей звездной подругой. На нем Ксения Собчак в толстовке и очках со счастливой улыбкой прижалась носом к щеке Светланы, которая запечатлена в расстегнутой блузке и коротком черном топе. В ответ Лобода прильнула к любвеобильной журналистке и приложила руку к ее груди.

"С Днём рождения, Ксюня. Люби и будь любима. Всегда", - подписала фото певица.

Стоит отметить, что знаменитых красоток в такой трогательный момент снимали сразу несколько операторов. Вероятно, это произошло во время записи интервью для шоу "Осторожно, Собчак". Судя по кадру, Светлана и Ксения абсолютно не постеснялись съемочной команды.

Ранее Светлана Лобода в честь Хэллоуина кардинально изменила имидж по просьбе дочери. На фото певица предстала в черном пиджаке, коротком топе, а на шею нацепила множество украшений. Главной изюминкой праздничного образа стал кислотно-розовый парик, который сделал звезду практически неузнаваемой. Как видно на снимках, Светлана насладилась таким образом и даже покривляла рожицы на камеру.

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