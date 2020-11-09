Известная актриса Настя Задорожная, звезда фильмов "Квартал 95", показала себя и попросила о помощи

На фото Настя позирует в куртке, которую расстегнула. Звезда улыбалась и показывала двух щенков, которые у нее вылезали из-под одежды. Волосы Задорожная решила собрать в хвост, а на других фото показала поближе маленьких красавцев. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Примерно так я выносила этих двоих ночью из колючих кустов, правда размером они были значительно меньше:)

Малыши полностью здоровы, привиты и лично мной зацелованы в каждую пяточку.

Посмотрите.

Может это именно ваш мальчик(рыжий) или девочка(черныш)?

Оставляйте комментарии под постом", - написала звезда.

Фанаты поставили почти 7 тысяч лайков и написали комментарии:

"Настена!!! Всем бы частичку твоей души!!!!! Люблю!!!!! Уважаю!!!!! Всех благ тебе и всем твоим близким!!!!! Фергана!!!!!", "Какие хорошенькие, пусть найдутся любящие семьи для них", "Чумовые", "Какие милые! Пусть поскорее найдутся добрые заботливые руки и теплые сердца для малышей! А вам огромное спасибо".

Сообщалось, что 35-летняя российская актриса и певица Настя Задорожная предстала в красивом образе.

Артистка - в светлом пиджаке, который был слегка расстегнут и из-под него выглядывала белоснежная маечка.

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