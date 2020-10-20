Звезда фильмов студии «Квартал 95» Анастасия Задорожная похвасталась роскошной фигурой в строгом наряде

Фотографии знаменитость опубликовала у себя в Instagram, передает Politeka.

Так, красотка позирует на окне, облокотившись на ручку. Пиджак знаменитость решила распахнуть, обнажив точеную фигуру в деловом наряде. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Красавица моя», «Настенька к чорту все проэкты!!!Ты прекрассна!!!Любимая!», «постройнела», «шикарная», «божественно», «В качестве прораба! Или прорабки это уже кому как нравится я», «это не ты на фото», - пишут они.

До этого мы писали, что 35-летняя звезда фильмов "Квартал 95" Анастасия Задорожная не удержалась, чтобы не поделиться с публикой своим супружеским счастьем.

Актриса опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в стильном брючном костюме молочного оттенка и кедах. На черно-белом снимке девушка стояла посреди улицы в объятиях возлюбленного: растрепанная Настя прижалась к нему, одарив искренней, широкой улыбкой.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное. Некоторые перепутали ее мужа со спины с актером, а ныне президентом Украины, Владимиром Зеленским, вместе с которым она снималась в фильмах "Квартал 95".

Напомним, горячая звезда фильмов с Зеленским огорошила переменой в жизни: "Ну, нифига себе!".

Как сообщала Politeka, Анастасия Задорожная дала совет всем женщинам, с чего начать весну.