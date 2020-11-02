Популярная украинская певица Наталья Могилевская рассказала о своем необычном опыте «замужества»

В прошедшее воскресенье артистка выступила в выпуске шоу «Танці з зірками», посвященному празднованию Хэллоуина. Певица исполнила песню «Місяць по небу ходить» в оригинальной обработке, а также сопроводила это оригинальным номером. Соответствующим видео Могилевская поделилась в Инстаграм, сообщает Politeka.net.

Певица вышла на сцену в черном наряде, красном парике и повязке на глаз. По сценарию номера ей предстояло сыграть свадьбу с 90-летним судьей шоу Григорием Чапкисом в образе Дракулы.

«Поздравьте, вчера я стала женой Григория Чапкиса! В прямом эфире Хеллоуина на «Танці з зірками». Моему мужу 90, и он все ещё прекрасно танцует, а руки целует, исключительно становясь на колено. Вот это мужчина!.. Мне было очень приятно быть супругой легендарного танцора и потрясающего мужчины Григория Чапкиса. Мое бессмертное Величество, его демоническое высочество - Граф Дракула, благодарю вас!», - написала артистка.

Ее поклонники тут же принялись комментировать публикацию.

«Я залипла страшно красиво», «Да приятно жутковато вышло», «Что это было? Наташа в ужасном гриме, выглядела старухой, шарики на груди вывалились, к чему? И песня, произношение, как будто во рту была вода... Самый лучший был Чапкис...!», «Воистину королевское действо!,» - пишут в сети.

Напомним, Могилевскую не простили за грандиозный провал на "Танцях з зірками", кадры позора: "Это был капец".

Как сообщала Politeka, белокурая Могилевская в леопарде наделала шуму на «Танцях з зірками»: «Наташа, бери себе…».

Также Politeka писала, что Могилевская обвесилась цепями и пококетничала перед камерой.