Популярная украинская певица Наталья Могилевская рассказала о своем необычном опыте «замужества»
В прошедшее воскресенье артистка выступила в выпуске шоу «Танці з зірками», посвященному празднованию Хэллоуина. Певица исполнила песню «Місяць по небу ходить» в оригинальной обработке, а также сопроводила это оригинальным номером. Соответствующим видео Могилевская поделилась в Инстаграм, сообщает Politeka.net.
Певица вышла на сцену в черном наряде, красном парике и повязке на глаз. По сценарию номера ей предстояло сыграть свадьбу с 90-летним судьей шоу Григорием Чапкисом в образе Дракулы.
«Поздравьте, вчера я стала женой Григория Чапкиса! В прямом эфире Хеллоуина на «Танці з зірками». Моему мужу 90, и он все ещё прекрасно танцует, а руки целует, исключительно становясь на колено. Вот это мужчина!.. Мне было очень приятно быть супругой легендарного танцора и потрясающего мужчины Григория Чапкиса. Мое бессмертное Величество, его демоническое высочество - Граф Дракула, благодарю вас!», - написала артистка.
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Ее поклонники тут же принялись комментировать публикацию.
«Я залипла страшно красиво», «Да приятно жутковато вышло», «Что это было? Наташа в ужасном гриме, выглядела старухой, шарики на груди вывалились, к чему? И песня, произношение, как будто во рту была вода... Самый лучший был Чапкис...!», «Воистину королевское действо!,» - пишут в сети.
Напомним, Могилевскую не простили за грандиозный провал на "Танцях з зірками", кадры позора: "Это был капец".
Как сообщала Politeka, белокурая Могилевская в леопарде наделала шуму на «Танцях з зірками»: «Наташа, бери себе…».
Также Politeka писала, что Могилевская обвесилась цепями и пококетничала перед камерой.