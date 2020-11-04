Сам красавец явно не в восторге

Наталья Могилевская снова заговорила о свадьбе, похваставшись завидным женихом

Популярная певица поделилась трогательным видео на своей странице в Инстаграм, сообщает Politeka.net. Периодически звезда показывает поклонникам свою «лучшую подругу» - собаку по кличке Ая. Судя по всему, Могилевская решила подобрать ей пару.

Так, на новом видео звезда показывает, как обнимается с белым пуделем.

«Нашла мужа Айке. Берем? Я благословляю! Как думаете, какие будут щенки?», - написала знаменитость в подписи к видео.

На кадрах она прижимает пса к себе и пытается поцеловать, однако в конце он изворачивается и освобождается.

Поклонники Могилевской бурно комментируют увиденное.

«Две милашки», «Это любовь», «боже...пушистый милаха», «Он очень компанейский», «Класс! Где купить такого цуцика?», «Мне кажется если Ая будет беременна то родит щенков похожих на нее не зря говорят дети на мать похожи», «Возле вас всегда крутятся самые породистые «кобельки», «Какой очаровательный жених, думаю любимице понравится такой пушистик. Хотя девочки такие капризные порой», - пишут люди.

До этого мы писали, что Могилевская показала фото, на котором она сидит в роскошном кресле, крепко обнимая собаку. Для фото певица выбрала простой и уютный образ: она позирует в тонком свитере цвета слоновой кости, который добавляет на фото нотки легкости и нежности.

Могилевская тепло улыбается, прижимая к себе собаку по кличке Ая. Отметим, что ранее певица называла ее своей «лучшей подружкой-брюнеткой».

Напомним, Могилевская показала настоящую нежность на фото со своей подружкой: «Тоже захотелось…».

Как сообщала Politeka, Могилевская после появления на «Танцях з зірками» ошарашила признанием: «Моему мужу 90 и он…».

Также Politeka писала, что Могилевская расслабилась дома, прижав к себе милого красавца: «Очень нежная!».