Младшая сестра Ким Кардашьян, модель Кайли Дженнер, впечатлила фигурой в облегающем наряде

Снимок был опубликован на фан-странице звезды в Instagram, рассказывает Politeka.

«Какой цвет вам больше нравится?» - говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах Кайли Дженнер позирует в трех разноцветных облегающих нарядах, которые эффектно подчеркивают и без того безупречные формы красотки.

«Черная пантера – лучшая», «на тебе каждый наряд как влитый», «о боже, ты просто безупречно выглядишь», «божественные формы», «чертовски хороша, Кайли», - пишут ее поклонники.

До этого мы рассказывали, что младшая сестра Ким Кардашьян, известная модель Кайли Дженнер предстала в соблазнительном образе

Она надела костюм из черно-серой ткани, который составили лосины и облегающий рваный топ из ткани имитирующей змеиную кожу, а также изюминка лука – ассиметричное декольте, которое практически полностью оголило грудь Дженнер и маска кобры на голове.

В дополнение соблазнительно аутфита Кайли подобрала прозрачные перчатки, а также кольца с черного золота. Волосы юная красавица выпрямила, а макияж сделала весьма необычным - модель нарисовала на лице змеиную кожу и нанесла на глаза черные крупные стрелки.

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