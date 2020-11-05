Украинская модель Мила Кузнецова, которая обладает 13-м размером бюста, впечатлила роскошной фигурой в платье с декольте

Как рассказывает Politeka, кадры знаменитость опубликовала у себя на странице в Instagram.

Так, на опубликованных кадрах Кузнецова дефилирует в платье с экстремальным декольте, игриво нагибаясь в кадр. При этом она говорит «ррр…», посылая фанатам воздушный поцелуй.

Обратим внимание, что наряд знаменитости элегантно подчеркивает ее и без того внушительные формы. А поклонников девушка решила избавить от возможности что-либо сказать, опубликовав ролик в разделе Stories. Однако многие из них написали бы, что Кузнецова выглядит как "игривая кошечка".

До этого мы рассказывали, что украинская модель Мила Кузнецова, которая является обладательницей 13-го размера груди, поиграла внушительными формами в смелом декольте

Мила позирует в черном платье с бездонным декольте, из которого едва не вываливается ее впечатляющих размеров грудь. Талию модель подчеркнула поясом.

Образ дополняет макияж с акцентом на глазах.

Кузнецова держит в руке бокал.

Движенья модели перед камерой просто заворожили мужчин.

Напомним, украинка с 13-м размером бюста едва не разорвала блузку пышной гордостью.

Как сообщала Politeka, украинка с 13-м размером бюста покорила подиум в коротком платье.

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