Украинская модель Мила Кузнецова, которая обладает 13-м размером бюста, впечатлила роскошной фигурой в платье с декольте
Как рассказывает Politeka, кадры знаменитость опубликовала у себя на странице в Instagram.
Так, на опубликованных кадрах Кузнецова дефилирует в платье с экстремальным декольте, игриво нагибаясь в кадр. При этом она говорит «ррр…», посылая фанатам воздушный поцелуй.
Обратим внимание, что наряд знаменитости элегантно подчеркивает ее и без того внушительные формы. А поклонников девушка решила избавить от возможности что-либо сказать, опубликовав ролик в разделе Stories. Однако многие из них написали бы, что Кузнецова выглядит как "игривая кошечка".
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До этого мы рассказывали, что украинская модель Мила Кузнецова, которая является обладательницей 13-го размера груди, поиграла внушительными формами в смелом декольте
Мила позирует в черном платье с бездонным декольте, из которого едва не вываливается ее впечатляющих размеров грудь. Талию модель подчеркнула поясом.
Образ дополняет макияж с акцентом на глазах.
Кузнецова держит в руке бокал.
Движенья модели перед камерой просто заворожили мужчин.
Напомним, украинка с 13-м размером бюста едва не разорвала блузку пышной гордостью.
Как сообщала Politeka, украинка с 13-м размером бюста покорила подиум в коротком платье.
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