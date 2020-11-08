Такого не было давно

Погода в Украине 8 ноября обрадует граждан невероятной благосклонностью, вместо дождей и похолодания ожидается небольшое потепление

Как рассказывает Politeka, об этом говорится в прогнозе синоптиков.

Украинцам на западной части страны стоит готовиться к 10-14 градусами по Цельсию, а ночью похолодает до 2-5 тепла. Дождей не будет, хотя небо затянет тучами.

Немного прохладнее сегодня будет на севере страны, где столбик термометра покажет от 9 до 11 тепла. После захода солнца существенно похолодает: от 3 до 6 по Цельсию.

Тучи на небе ожидается сегодня и в центральной части страны. Несмотря на это, на улице ожидается от 10 до 13 градусов по Цельсию. Ночью их сменят менее комфортные 3-6 тепла.

Переменная облачность сегодня порадует украинцев возле побережья морей. Столбик термометра в Одесской, Николаевский и Херсонской областях покажет 11-14 градусов тепла. Ближе к вечеру ожидается похолодание до 4-7 по Цельсию.

На востоке Украины будет немного прохладнее, хотя и также без дождей: от 9 до 11 градусов со знаком «плюс». Начиная со второй половины дня будет немного холодать: показатель остановится в пределах 2-6 градусов.

Напомним, тепло под +20 и дожди разделят украинцев, каким регионам повезет с погодой

Как сообщала Politeka, аномальный ноябрь нагрянет в Украину, синоптики обновили прогноз

Также Politeka писала, что осень сменит настроение, грозовые дожди вернуться в Украину