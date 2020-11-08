Бывшая жена украинского рэпера Потапа, продюсер Ирина Горовая, восхитила фигурой
Известная брюнетка умет подчеркнуть свои достоинства разнообразными нарядами, пишет Politeka.net. В этот раз продюсер предстала в, казалось бы, простом, но при этом идеальном для себя стиле и выглядит покруче Насти Каменских.
Горовая надела белоснежную рубашку и джинсы на высокой посадке. Штаны были на пояске и отлично выделили тонкую талию. Кроме того, красиво смотрелись и бедра.
В немного расстегнутой рубашке показалась модная цепочка с кулоном.
Ирина в посте рассказала об онлайн-стриме, на котором выступили интересные спикеры, в частности и сама продюсер.
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Звезда рассказала, что участники устроили ей небольшое интервью. Ирина написала ответы на те вопросы, на которые она не успела ответить.
Горовая рассказала о том, как она вместе со своей командой занимается рекламой и каких успехов они успели достичь.
Почти за сутки пост собрал более 4000 лайков и много комментариев.
"Кайф🔥про ценности зашло максимально! Считаю это основополагающим любого сотрудничества💥", "Очень красивая!!! 😉👍👍👍👍", "Красивая,стильная,талантливая!!💋💐", "Просто огонь🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥", "❤️ Классная ковбойка!!!", "Ты шикарна", "Ирааа,лучшая😍", - написали пользователи сети.
Напомним, Ирина Горовая позировала в кремовых штанах и топе, а образ дополнила белой рубашкой. Звезда была в черных шортах, футболке, оранжевой шляпке и черных очках. Мать и дочь были в лифте, где старшая Горовая задрала ногу, а младшая снимала на телефон в зеркало. На другом фото звезды уже обнимались, а на последнем кадре - позировали ночью.
Напомним, подопечная Потапа без лифчика увлеклась опасным экстримом
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