Известная модель Ким Ли, которую называют корейской Кардашьян, снялась в новой фотосессии с ярким образом

Девушка набирает популярность в социальной сети Инстаграм достаточно быстро, ведь ее уникальная внешность не оставляет поклонников равнодушными. Об этом пишет Politeka.net. Сейчас Ким Ли снимается для мужских журналов и акцентирует внимание на своем теле, показывая достоинства в одном белье. Чаще всего при этом Ли не переходит черту и демонстрирует жаркие фото осторожно.

Чтобы оставалась некая интрига, стройная красотка показывает лишь самые удачные кадры, на которых полностью не раздевается. В этот же рай Ким удалось привлечь внимание благодаря яркому цветному костюму, состоящему из тесного топа и лосин с завышенной талией малинового оттенка.

Ким также нанесла яркий макияж в тех же тонах, что и ее одежда, а также сделала акцент на своих глазах. Нагнувшись у руля велосипеда, девушка выглядела более чем соблазнительно и повеселила сеть выбором наряда в целом:

«Нет слов просто красиво🔥🔥; это особый подарок😍; Классно❤️💯; Потрясающие! Продолжай, продолжай!; cRush 🔥😍; Великолепно🔥😍💗💗; моя ♥♥♥ любовь ♥ большего прогиба нет♥♥; Ооооо, когда я смогу купить журнал 😂; эту малышку унесло волной🌊; такая классная и романтична 😋😋; самая горячая девушка на планете❤️;Я очень тебя очень люблю, дорогая Ким Ли !!!; Ты выглядишь иначе .... Красиво ♥ ️ как обычно 😌❤️;Я люблю тебя, кинли❤️; Уровень жара 🔥😍👌».

Ранее мы также писали, что Ким Ли из-за своей схожести с Ким Кардашьян получает множество положительных комментариев. Фанаты уверяют, что ЛИ ждет большое будущее в мире моделинга.

Знаменитость не скрывает в свою очередь, что ей льстит подобное внимание и она готова продолжить работать в данной сфере, так как она наконец-то стала узнаваема за пределами своей страны.

На новом фото Ким позировала в прозрачном бикини с цветочками, едва скрывающих ее грудь. Так как Ли позировала боком и совсем не скрыла тело, фото получилось более чем красочное. Мокрые волосы аккуратно ниспадали за плечами, позволив фотографу запечатлеть момент, как девушка только выходит из воды и подставляет солнцу свой бюст.

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