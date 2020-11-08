Модель и начинающая актриса Эмили Ратаковски, которая недавно объявила о своей беременности, поразила идеальной фигурой в блестящем платье
Звезда всегда славилась стройной фигурой и пышной грудью, сообщает Politeka.net. Поклонники звезды активно ведут фан-старнички в Инстаграм, на которых публикуют различные фото красотки, в том числе, архивные.
Так, на одном из таких фото звезда предстала в красивом платье, которое было пошито из прозрачной ткани. Под нарядом показалось черное белье, обтянувшее фантастические формы красотки, а также оголившее ее упругие ягодицы
Блестки по всему платью стали отличным акцентом для образа Ратаковски. Завершили образ звезды различные украшения.
Модель держала в руках бокал и посмотрела в камеру.
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Рядом с соблазнительницей предстала роскошная блондинка в коротком топе.
У обоих просто идеальные фигуры.
За три часа пост собрал мало лайков, ведь группа еще не набрала большой популярности.
Ранее мы писали, что Эмили Ратаковски предстала обнаженной с бокалом вина в руках, прямо сама непринужденность.
Кадру придает большой пикантности тот факт, что красотка сидела в ванной.
Ратаковски забрала волосы в пучок, она надела очки и завершила образ различными украшениями.
Напомним, Эмили Ратаковски предстала в тонкой, атласной маечке. Из большого декольте выпрыгивала грудь без белья. Все из-за того, что модель приняла довольно соблазнительную позу - она расставила ножки, присев на краешке дивана, а также наклонилась, опираясь на руки.
Звезда закинула длинные волосы набок и посмотрела в камеру.
Напомним, беременная Ратаковски из Victoria’s Secret посветила округлившейся гордостью в бикини
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