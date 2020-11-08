Модель и начинающая актриса Эмили Ратаковски, которая недавно объявила о своей беременности, поразила идеальной фигурой в блестящем платье

Звезда всегда славилась стройной фигурой и пышной грудью, сообщает Politeka.net. Поклонники звезды активно ведут фан-старнички в Инстаграм, на которых публикуют различные фото красотки, в том числе, архивные.

Так, на одном из таких фото звезда предстала в красивом платье, которое было пошито из прозрачной ткани. Под нарядом показалось черное белье, обтянувшее фантастические формы красотки, а также оголившее ее упругие ягодицы

Блестки по всему платью стали отличным акцентом для образа Ратаковски. Завершили образ звезды различные украшения.

Модель держала в руках бокал и посмотрела в камеру.

Рядом с соблазнительницей предстала роскошная блондинка в коротком топе.

У обоих просто идеальные фигуры.

За три часа пост собрал мало лайков, ведь группа еще не набрала большой популярности.

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Кадру придает большой пикантности тот факт, что красотка сидела в ванной.

Ратаковски забрала волосы в пучок, она надела очки и завершила образ различными украшениями.

Напомним, Эмили Ратаковски предстала в тонкой, атласной маечке. Из большого декольте выпрыгивала грудь без белья. Все из-за того, что модель приняла довольно соблазнительную позу - она расставила ножки, присев на краешке дивана, а также наклонилась, опираясь на руки.

Звезда закинула длинные волосы набок и посмотрела в камеру.

Напомним, беременная Ратаковски из Victoria’s Secret посветила округлившейся гордостью в бикини

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