Российская телеведущая, политик и блогер Ксения Собчак поделилась кадрами с отдыха



Как передает Politeka.net, новый снимок появился на ее страничке в Instagram.



Несмотря на пандемию Собчак не смогла отказать себе в отпуске.

"Ребят, ну какие на хрен «Сочи»?! Только хардкор, только Дубай и любимый отель!", - сообщила она в подписи к фото.

На опубликованном кадре Собчак предстала в разноцветной накидке на фоне шикарного отеля "Четыре сезона" в столице Арабских Эмиратах.

Такой снимок и комментарий к нему вызвал неоднозначную реакцию ее подписчиков:



"Ксения вслед за Шнуровым прилетела, а Шнуров за Пригожиным. Потянулись звёзды в теплые края", "Супер!!!! Тоже жду не дождусь, когда полечу туда!!!! Лучший отдых!", "А, без " на хрен", нельзя было написать, что отдыхаете на любимом курорте?! Как общается Собчак, так люди к ней и относятся?!", "Сложно поспорить в данном случае с Вами, Ксения Анатольевна", "Ахах! Наконец-то кто-то честно сказал из селебрити! Хорошего отдыха!", - писали под постом Ксении.







