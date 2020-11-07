Российская телеведущая, политик и блогер Ксения Собчак поделилась кадрами с отдыха
Как передает Politeka.net, новый снимок появился на ее страничке в Instagram.
Несмотря на пандемию Собчак не смогла отказать себе в отпуске.
"Ребят, ну какие на хрен «Сочи»?! Только хардкор, только Дубай и любимый отель!", - сообщила она в подписи к фото.
На опубликованном кадре Собчак предстала в разноцветной накидке на фоне шикарного отеля "Четыре сезона" в столице Арабских Эмиратах.
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Такой снимок и комментарий к нему вызвал неоднозначную реакцию ее подписчиков:
"Ксения вслед за Шнуровым прилетела, а Шнуров за Пригожиным. Потянулись звёзды в теплые края", "Супер!!!! Тоже жду не дождусь, когда полечу туда!!!! Лучший отдых!", "А, без " на хрен", нельзя было написать, что отдыхаете на любимом курорте?! Как общается Собчак, так люди к ней и относятся?!", "Сложно поспорить в данном случае с Вами, Ксения Анатольевна", "Ахах! Наконец-то кто-то честно сказал из селебрити! Хорошего отдыха!", - писали под постом Ксении.
Напомним, что Собчак с затертым лицом плюнула на все и примерила деловой костюм: "Зачем вас так жестко...".
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