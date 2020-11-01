Скандальная телеведущая Ксения Собчак наделала шума новым кадром с известным комиком
Как передает Politeka.net, 38-летняя журналистка и светская львица опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, где предстала вместе с шоуменом Сергеем Светлаковым.
Ксения с довольной улыбкой сидела на диване. Позади стоял комик в черной толстовке, при этом накинув капюшон, с немного озадаченным выражением лица.
"Сережа Светлаков накопил денег и тоже купил мерч #ОсторожноСобчак - толстовку 😉❤️ Что-то будет😂 Ждите наш пламенный дуэт))))!", - подписала фото Ксения.
Пользователи с жаром кинулись обсуждать увиденное:
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"Светлаков уже не тот 😂"
"У Сережи лицо как будто на него седло накинули"
"Ждём, думаю круто будет! 👏"
"Ксения Анатольевна, у вас отличное чувство юмора. Сразу видно умный человек"
"Зачем ему этот мешок с надписью😄"
"О! А вот это тоже интересный кадр! Вы с ним споетесь!"
"Почему накопил? Он же вроде не бедный"
"Да не очкуй ты! 😅"
"Попала в хорошие руки. Серёжа плохому не научит"
Ранее мы сообщали, Собчак в неожиданном гриме ужаснула публику. Звезда тщательно подготовилась к Хэллоуину.
Так, Ксения с серым лицом, потрескавшимися губами и гнилой плотью, а также устрашающими линзами показала все это "великолепие" крупным планом.
"А кто -нибудь помнит великие вечеринки на хэллоуин Сережи Гулливера в Доме Архитектора? Или это уже доисторические воспоминания Золотой Эпохи нулевых?)))", - спросила у поклонников телезвезда.
"@xenia_sobchak ходи так всегда!!😂"; "Ксюша дорогая, Ты обалдела!", "Тебе и маски одевать не надо"; "Ксения зачем этот грим, в реальной жизни вы ещё страшнее 🤦🏻♂️"; "Я испугалась 😄"; "Оооой!) ведьма огонь!))🔥🔥🔥👍🏻", - оценили пользователи.
Напомним, что Собчак с затертым лицом плюнула на все и примерила деловой костюм: "Зачем вас так жестко...".
Также Politeka писала, что Собчак в образе зацелованной школьницы пошалила на диване: «Прибухнула?».