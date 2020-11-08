39-летняя светская львица, эпатажная телеведущая и модель Пэрис Хилтон появилась в новом сказочном образе

Звезда часто публикует в своем Инстаграм, обработанные снимки, пишет Politeka.net. В этот раз Пэрис также смогла удивить.

Модель позировала в розовом купальнике, на который пририсовали блестки. Красотка предстала стоя, выставив свои длинные ножки в туфельках. Упругие места, а именно ягодицы, оголились, благодаря нескромным вырезам по бокам.

Длинные ноги все же вызывали восхищение, видно, как знаменитость ими гордится.

Звезда раскинула руки, и, приподняв подбородок, посмотрела в камеру. Ее образ завершили не только длинные волосы, но и сияющие украшения.

Хилтон покорила безупречностью, изображая из себя, можно сказать, богиню на облаках.

За восемь часов пост собрал около 600 тысяч просмотров и много комментариев.

Пользователи сети написали много комплиментов сказочному образу блондинки.

Ранее мы писали, что Пэрис Хилтон предстала в красивом боди, усыпанном голубыми "стеклышками" и стразиками. Наряд отлично подчеркнул грудь звезды, сияя от вспышек фотокамер.

Также звезда надела голубой сетчатый плащ и блестящие крылья. Завершила образ красивая корона на голове.

Ранее сообщалось, что Пэрис Хилтон предстала в блестящем боди, которое подчеркнуло все ее достоинства.

Красивый наряд переливался разными цветами под светом от камер. Небольшая грудь Пэрис выглядела очень соблазнительно в объемном боди, подчеркнувшем тонкую талию.

Также вырезы по бокам позволили полюбоваться идеальными, гладкими бедрами и упругими ягодицами.

Напомним, что Пэрис Хилтон без стыда встала в пикантную позу в экстремальном мини: "Ух, проказница".

Как сообщала Politeka, бесстыжая Пэрис Хилтон в дырявом бикини взбудоражила эффектной позой.

Также Politeka писала, что дерзкая Пэрис Хилтон полностью разделась, прикрыв прелести цветами: «Настоящая фея».