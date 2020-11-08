Российская модель, актриса и блогерша Яна Кошкина, которую называют новой «невестой» Гарика Харламова, позаигрывала с поклонниками

Известная красотка приняла участие в съемках Comedyclub, появившись в откровенном платье, сообщает Politeka.net. Артистка набирает все большую популярность, при этом не стесняясь демонстрировать свои соблазнительные формы. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Звезда нарядилась в красивое платье с глубоким декольте, из которого от неловкого движения могла выпрыгнуть грудь, но модель совсем это не смущало. Она позировала на видео, игриво покружившись, а затем и вовсе кокетливо приспустив наряд с плечей.

Яна улыбалась и заигрывала на камеру, она кружилась поднимая подол наряда.

При этом на кадрах, где она приспускала бретельки, Кошкина сделала удивленное выражение лица, еще больше привлекая к себе внимание: "Какая же кошечка".

За 17 часов пост собрал более 300 просмотров и ни одного комментария, ведь группа в которой опубликовали видео, еще не набрала большой популярности.

Напомним, Яна Кошкина появилась в сценке вместе с актерами "Дизель Шоу" и бывшими участниками КВН-команды "Уездный город" - Сергеем Писаренко и Евгением Никишиным. Все были в образах из фильма "Три мушкетера".

В частности, Кошкина выступила в роли Констанции, она надела соблазнительное платье с большим декольте.

Сергей снимал селфи с высока, и с этого ракурса стала лучше видна грудь Яны, которая, казалось, выпрыгнет из наряда в результате одного неловкого движения.

Кошкина сомкнула губы "бантиком" и зелеными глазами смотрела в камеру.

Напомним, что Яна Кошкина задрала ноги в мини-платье и взбудоражила хищным образом: "Дикая кошка".

Как сообщала Politeka, Яна Кошкина пошалила в постели и показала растяжку: "Хороша кошка".

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