Супермодель российского происхождения Ирина Шейк впечатлила красотой, застыв в соблазнительной позе
34-летняя всемирно известная модель много раз очаровывала зрителей своей красотой на подиуме во время модных показов Victoria's Secret. Ирина вернулась к сотрудничеству с известным брендом, но и не забывает радовать своих поклонников в соцсетях.
На кадре Ирина предстала в черном прозрачном одеяние, которое идеально подчеркнуло ее шикарную фигуру.
Поклонники Шейк пришли в восторг от публикации свое любимицы и отблагодарили ее десятками тысяч лайков и сотнями комментариев.
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Напомним, что соблазнительная Ирина Шейк занялась непристойностями с горячими подружками: "Трогали за...".
Как сообщала Politeka, несравненная Ирина Шейк едва не выронила бюст из тесного корсета: «Главное смотреть в глаза».
Также Politeka писала, что неотразимая Ирина Шейк едва прикрыла бюст блестками: "На это можно смотреть бесконечно".