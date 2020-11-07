Супермодель российского происхождения Ирина Шейк впечатлила красотой, застыв в соблазнительной позе

Как передает Politeka.net , очередным снимком знаменитость похвасталась на своей страничке в Instagram.

34-летняя всемирно известная модель много раз очаровывала зрителей своей красотой на подиуме во время модных показов Victoria's Secret. Ирина вернулась к сотрудничеству с известным брендом, но и не забывает радовать своих поклонников в соцсетях.

"МЕГА крутая, бесконечно длинные ноги", "Многие бразильские девочки-подростки считают тебя идеалом красоты, и я могу их понять!", "Просто шик", "Потрясающе", "Равных нет!", "Сравнил настоящую пассию Роналду и Ирину...Не критикую, наверное просто у меня нет вкуса", - писали под постом Ирины.

Напомним, что соблазнительная Ирина Шейк занялась непристойностями с горячими подружками: "Трогали за...".

Как сообщала Politeka, несравненная Ирина Шейк едва не выронила бюст из тесного корсета: «Главное смотреть в глаза».

Также Politeka писала, что неотразимая Ирина Шейк едва прикрыла бюст блестками: "На это можно смотреть бесконечно".



