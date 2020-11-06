Блогершу Настю Ивлееву из "Орла и решки" в парике "а-ля Милла Йовович" обсуждает вся Сеть

Как передает Politeka.net, на одной из фан-страниц 29-летней звезды в Инстаграм опубликован фотоколлаж, на котором Настя изображена в двух образах. Пользователям предлагают выбрать лучший.

На обоих снимках Ивлеева в париках. На первом - в рыжем, с прямыми локонами, а на втором - в голубом, со слегка подвитыми кончиками.

Один из образов Насти напомнил пользователям героиню голливудской актрисы Миллы Йовович в фильме "Пятый элемент", а другой - Мальвину из сказки про Буратино.

Эксперементирующую со внешностью Ивлееву кинулись обсуждать в комментариях:

"Чур меня"

"Голубой, только не рыжий"

"Милла Йовович больше импонирует 🥴☝️ я за (1)"

"Мальвина вообще шикарная"

"Все к лицу 😁"

Как известно, блогерша любит эпатировать народ разными выходками и экстраординарными нарядами.

Недавно мы писали, как Ивлеева пошалила на своем любимом "Ламборджини", разогнавшись почти до предела. Суперкар красотка приобрела этим летом и не преминула случаем в очередной раз продемонстрировать его "740-ка лошадиную" мощь.

На кадрах Настя была в персиковом реглане с ярким принтом и черной шапочке.

"Разогнала свою ламбу до 343 км/ч‼️🧨😱 Это было жестко😂", - подписала Ивлеева.

"Лютая гонщица", "Вот это я понимаю, делает вещи!", "Это не экстрим, это дурость...", "На это смотреть страшно, особенно когда ты от дороги отвлеклась", "да бабло есть, а счастье и любовь??????", - прокомментировали пользователи.

Напомним, Ивлеева из «Орла и Решки» опозорилась, засветив трусы в откровенном образе

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