Известная телеведущая Настя Ивлеева, звезда "Орла и Решки", показала своего "малыша"
Звезда не устает хвастаться своей богатой жизнью, пишет Politeka.net. В этот раз красотка решила на огромной скорости показать своего "малыша" - а именно машину марки "Lamborghini Aventador ". (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)
Стоит отметить, что телеведущая купила автомобиль летом этого года, похваставшись им в Инстаграм. Звезда в своей публикации сообщила, что мощность машины составляет 740 лошадиных сил.
«Меня распирает от гордости! Потому что "я сама"! Понятно, что нет ничего плохого в том, когда кто-то исполняет вашу мечту за вас. Но это никак не сравнится с тем, когда ты делаешь это самостоятельно!», - поделилась эмоциями тогда блогерша.
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А сегодня Ивлеева решила опубликовать короткое видео, в котором показала отрывок своей грандиозной поездки. Оказывается звезда решила разогнать свой автомобиль до скорости более 300 лошадиных сил.
На кадрах знаменитость предстала в кофте и шапке на улице, а позже - усевшись за руль.
"У меня просто не проходит волнение в животе", - сказала Настя.
В посте звездная блондинка написала: "РАЗОГНАЛА СВОЮ ЛАМБУ ДО 343 км/ч‼️🧨😱 ЭТО БЫЛО ЖЕСТКО😂...".
За 40 минут пост собрал почти 600 тысяч лайков и много комментариев:
"Уже чувствую, что этот влог отпад! пойду смотреть видева, кушать чипсики, кайфовать😁🤎", "Лютая гонщица", "Вот это я понимаю, делает вещи!", "Это не экстрим, это дурость...", "На это смотреть страшно, особенно когда ты от дороги отвлеклась", "да бабло есть, а счастье и любовь??????".
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