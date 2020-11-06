Бразильская модель Сьюзи Кортес, обладательница самых красивых ягодиц в мире, соблазнила кадрами верхом на байке
Как рассказывает Politeka, фотография была опубликована на странице знаменитости в Instagram.
«Адиос, цензура», - коротко говорится в сообщении.
На опубликованной фотографии Кортес позирует в микроскопическом бикини, демонстрируя сладкие места верхом на байке. Увиденное привело в «дикий» восторг ее поклонников.
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«Упс», «очень красиво», «мама дорогая, что это?», «вот это ракурс. Боже мой, само совершенство», «так близко к идеалу», - пишут они.
Как сообщалось до этого, 29-летняя бразильская модель Сьюзи Кортес, которая дважды получила титула "Мисс Бум-Бум", похвасталась пикантным образом
Кортес регулярно хвастается перед поклонниками своим шикарной фигурой.
На этот раз Сьюзи превзошла сама себя. На опубликованном кадре модель представала в обтягивающем костюме, который создавал иллюзию полной наготы.
Такой образ фигуристой модели собрал немало лестных комментариев и сотни лайков.
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