Старшая дочь легендарной украинской актрисы Ольги Сумской Тоня Паперная огорошила поклонников словами про лето

Как рассказывает Politeka, снимок знаменитость опубликовала у себя на странице в Instagram.

«Как-то уже и лета захотелось», - говорится в сообщении.

Уточним, что на снимках Паперная позирует в белоснежном платье со шляпой на голове. При этом девушка невероятно похожа на свою звездную мать.

«Красота», «красотка. А ведь какая красивая осень. А лето – жара надоела уже», «образ у Вас такой интересный - Поллианна повзрослела называется», «да уж , лето пролетело быстро и не поедешь никуда чтобы погреться и позагорать», - пишут ее поклонники.

До этого мы рассказывали, что 30-летняя актриса Тоня Паперная, которая уже давно живет и работает в России, на своей странице в Инстаграм показала новый снимок.

На кадре Тоня стоит в черном платье с чересчур глубоким декольте, позволяющим фанатам вдоволь насладиться высоким бюстом актрисы. Правой рукой Паперная держится за шею, ее рот приоткрыт так, что хорошо видны безупречные зубы звезды.

Судя по геотегу, фотография сделана в знаменитом Лувре (Париж, Франция).

Напомним, старшая дочь Ольги Сумской поразила внешним видом рядом со звездной мамой.

Как сообщала Politeka, "постыдные" фото 17-летней Ольги Сумской облетели сеть: украинцы в восторге, но режиссеры...

Также Politeka писала, что Полякова и Сумская отбросили скромность и предались безумному веселью на камеру: «Ни дня без бутылки».