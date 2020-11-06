Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова насмешила обвисшими формами в костюме "Кармен"

Анастасия недавно серьезно опозорилась на собственном концерте во время выступления в клетке. Об этом пишет Politeka.net. Балерина не только не смогла скрыть располневшую фигуру, но еще и продемонстрировала отсутствие подготовки и неаккуратное исполнение. Чтобы оправдаться за более чем тысячи разгневанных комментариев, она скрыла доступ к посту.

Также Волочкова написала о том, что она якобы прославленная и знаменитая звезда вей России, а ей просто завидуют, ведь она также может исполнить партию «Кармен», как никто другой. На анти-фанатских группах сразу же появились опровержения с фото Волочковой во время выступления с тем самым номером.

Реакция также не заставила себя ждать:

«твой Карен не Кармен😈; Неужели ей нравится? 👎; Конвульсии Синего Страуса на пенсии👏 браво! 👏👏👏; Балерина великая хоть бы пузо втягивала. 🤔🤔🤔; Кармен Волочковой хорошо кушает, неуклюжа и неповоротлива; О боги,ну что за складки на боках и пузе?! На шпинате взращённые 😂; поджарая и с осиной талией, как говорит про себя😂😂; Что с ногами? Кто ей ноги укоротил?😂; Девочки ,но это ужас, кармен жалко, что ее так позорят; Бедная партия кармен,как можно ее испохабить и в рваном платье, позорище».

Сама звезда недавно попыталась устроить очередную рекламу товара, правда из-за низкого качества видео было мало что слышно.

Тем не менее пользователи обсудили сам образ знаменитости. Несмотря на холодную погоду, она появилась на улице в летнем мини-платье, показала тощие ноги без колготок и даже надела неуместную обувь вместе со старой шубой, за что и была жестко высмеяна в Инстаграм:

"Твою ж дивизию, 😂😂😂😂 какой прекрасный вид у великой... 😂😂😂😂; Бройлер, вас не слышно...что вещаете!?; аа это монтаж видео? Или это реальность!?; Она совсем дура?👎; Какое царственное дно... 🤦‍♀️🤦‍♀;поехала заключать договор на дымоход 😂😂; 😂; А шубу она одела я подумала чтоб прикрыть свое естество🤣; Да когда она уже будет одеваться по погоде. Голые ноги в ноябре это трэш ребята».

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