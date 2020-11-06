Известная актриса Анджелина Джоли до сих пор будоражит миллионы фанатов - красота, которая никогда не увянет

Как передает Politeka.net, на одной из фан-страничек голливудской звезды в Инстаграм появилось "вкусное" фото - откровенный наряд Джоли оставит равнодушным разве что слепого.

Так, горячая брюнетка позировала в платье телесного цвета, растянутом сверху. Учитывая, что Анджелина не надела бюстгальтера, то нежный силуэт ее аппетитных прелестей, безусловно, довел до экстаза большинство ее поклонников.

Актриса раскрепостилась на софе, представ в несколько похотливой позе.

"Что говорит ваш внутренний критик? Это влияет на вашу уверенность в себе и ограничивает вашу жизнь?", - подписано фото.

Пользователи кинулись комментировать увиденное, восторгаясь внешностью, дерзостью и талантом Джоли:

"Боже мой, вот самая красивая женщина в мире"

"Поза для пускния слюней... Такая горячая 🔥"

"Ты одна из лучших актрис во всем мире😍😍😍"

"Теперь за это стоит убивать"

"Ты особенная женщина😍"

"Как можно быть такой офигительно красивой 😍 😍"

"Красивая женщина заставляет каждого критика затаить дыхание ... 🔥🧡"

Ранее мы сообщали, в Сети обсуждают архивный снимок еще молодой Джоли в коротеньком топе цвета хаки. Актриса подняла руку, когда из смелого декольте блеснула полоска лифчика. Также звезда засветила одну из своих многочисленных татуировок, расположенную в пикантном месте, ниже живота.

«Как глоток свежей воды, идеальная дамочка; ею можно восхищаться всю жизнь💯; Лучшее, вечная ЛАра Крофт❤️; богатый королевский вид; Абсолютно прекрасный этот снимок», - комментировали в Сети.

Напомним, что Анджелина Джоли прогулялась по улице без нижнего белья, Питт подавится слюной: "Это знак?".

А еще Politeka писала, что 15-летняя дочка Джоли и Питта впечатлила округлившейся фигурой на званом ужине, кадры: выросла девочка.

Также Politeka сообщала, что Анджелина Джоли ошеломила болезненной худобой на прогулке с дочками: «Утратила красоту».