Известная актриса Анджелина Джоли до сих пор будоражит миллионы фанатов - красота, которая никогда не увянет
Как передает Politeka.net, на одной из фан-страничек голливудской звезды в Инстаграм появилось "вкусное" фото - откровенный наряд Джоли оставит равнодушным разве что слепого.
Так, горячая брюнетка позировала в платье телесного цвета, растянутом сверху. Учитывая, что Анджелина не надела бюстгальтера, то нежный силуэт ее аппетитных прелестей, безусловно, довел до экстаза большинство ее поклонников.
Актриса раскрепостилась на софе, представ в несколько похотливой позе.
"Что говорит ваш внутренний критик? Это влияет на вашу уверенность в себе и ограничивает вашу жизнь?", - подписано фото.
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Пользователи кинулись комментировать увиденное, восторгаясь внешностью, дерзостью и талантом Джоли:
"Боже мой, вот самая красивая женщина в мире"
"Поза для пускния слюней... Такая горячая 🔥"
"Ты одна из лучших актрис во всем мире😍😍😍"
"Теперь за это стоит убивать"
"Ты особенная женщина😍"
"Как можно быть такой офигительно красивой 😍 😍"
"Красивая женщина заставляет каждого критика затаить дыхание ... 🔥🧡"
Ранее мы сообщали, в Сети обсуждают архивный снимок еще молодой Джоли в коротеньком топе цвета хаки. Актриса подняла руку, когда из смелого декольте блеснула полоска лифчика. Также звезда засветила одну из своих многочисленных татуировок, расположенную в пикантном месте, ниже живота.
«Как глоток свежей воды, идеальная дамочка; ею можно восхищаться всю жизнь💯; Лучшее, вечная ЛАра Крофт❤️; богатый королевский вид; Абсолютно прекрасный этот снимок», - комментировали в Сети.
Напомним, что Анджелина Джоли прогулялась по улице без нижнего белья, Питт подавится слюной: "Это знак?".
А еще Politeka писала, что 15-летняя дочка Джоли и Питта впечатлила округлившейся фигурой на званом ужине, кадры: выросла девочка.
Также Politeka сообщала, что Анджелина Джоли ошеломила болезненной худобой на прогулке с дочками: «Утратила красоту».