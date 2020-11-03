Голливудская актриса Анджелина Джоли покорила естественной красотой в смелом имидже

Всемирно известная артистка в жарком образе восхитила естественной и неподдельной красотой. Как известно, актриса занялась уходом за кожей с раннего возраста. При этом тогда, еще в молодости, ей очень повезло поддерживать красоту при помощи минимальных средств, ведь Джоли от природы получила красивую оливковую кожу, которая не требовала особых манипуляций, а всего лишь правильного ухода.

На фото видно, что моложавая Джоли даже с минимумом макияжа и без укладки выглядит превосходно, при этом ее также выделяет и идеальный вес, благодаря которому Джоли всегда выделялась из толпы. Тату на пикантных местах также можно заметить, ведь артистка соблазнительно прогнулась в спине и чуть задрала майку.

Сейчас же актриса свела использование декоративной косметики до минимума. В реальной жизни, судя по фото СМИ, она не наносит макияж, если она не работает. Это, вероятно, еще одна причина, по которой ее кожа выглядит столь хорошо.Также она практически всегда носит головные уборы и постоянно увлажняет кожу.

Чтобы поддерживать красоту, теперь Джоли изредка посещает косметолога и делает лазерную шлифовку, которая способствует улучшению состояния кожи и придает ей естественное свечение.

«Как глоток свежей воды, идеальная дамочка; ею можно восхищаться всю жизнь💯; 😍😍😍bellissima😘😘😘😘; Дорогой образ любимой женщины; Вау, так мило, спокойной ночи, дорогая ❤️❤️❤; Лучшее, вечная ЛАра Крофт❤️; богатый королевский вид; Удивительное счастливое утро🌞 пора моему сердцу🌹❤; Абсолютно прекрасный этот снимок».

Также ранее на одной из фан-страниц голливудской звезды появилось архивное фото, на котором красотка предстала в весьма соблазнительном виде. Джоли была одета в черное боди. Ее ножки ничего не прикрывало, поэтому она выставила их на всеобщее обозрение.

Анджелина уселась в кресло, подогнув одну ногу под себя. Ее мягкая блестящая кожа свела с ума поклонников. За день они оставили под постом массу приятных отзывов.

«Вы просто потрясающе красивы!», «Самая вечнозеленая, красивая, великая, великолепная, возлюбленная королева», «Я люблю ее», «Восторг», «Это любовь», «Ням!», «Слишком соблазнительно», - пишут пользователи сети.

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