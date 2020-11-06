Телеведущая Леся Никитюк растолковала украинцам, что такое измена да еще и живописно показала на примере
Как передает Politeka.net, 33-летняя звезда опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежее видео, которое назвала новой рубрикой "Прості правила" (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).
Так, Леся решила объяснить тонкости измены. Себе в "помощники" девушка взяла пластмассовые фигурки миньйонов из известного мультфильма.
"Як відрізнити невипадкуову зраду від випадкової? Прості правила зради від Лесі Нікітюк", - с улыбкой говорит она в кадре, разыграв затем две забавные сценки (только для взрослых).
"Ну, если понравится.... буду делать рубрику #Простіправила😂", - сообщила в подписи Леся.
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Судя по комментариям, публике ее затея пришлась по вкусу. К слову, некоторые сравнили видео Никитюк с подобными нравоучениями, которые записывает ее коллега, телеведущая Ольга Фреймут. Только последняя разъясняет украинцам правила этикета.
"Ахахвххвх 😂😂это должна быть постоянная рубрика 😂😻"
"Моє улюбене - «я не знаю, як так трапилося»🤦🏽♀️🤦🏽♀️🤦🏽♀️" - "я случайно 😆"
"Це шо маска тая повалий?)"
"Ой, как неудобно получилось🤩"
"Ах-хах-хах😆😆😆😆 теперь всё стало ясно"
"Ну зачем же хейтить Олю и отбирать у нее "хлеб".Писал человек свои видосы, никого не трогал.. юа теперь😱" - "до чого тут Оля? Це не про етикет😁"
Ранее мы сообщали, Никитюк рассмешила новым видео, где она "пьяненькая", с бутылкой шампанского, пряталась в шкафу от своих друзей. Леся козырнула подтянутой фигуркой в джинсовых микро-шортах и черном топе без бретелей.
Напомним, мокрая Никитюк похвасталась кадрами ВИП-отдыха, кто составил ей компанию.
Как сообщала Politeka, Никитюк в чулках перещеголяла Фреймут на глазах у красавчика из «Танців з зірками»: «Прям довольный…».
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