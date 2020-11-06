Телеведущая Леся Никитюк растолковала украинцам, что такое измена да еще и живописно показала на примере

Как передает Politeka.net, 33-летняя звезда опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежее видео, которое назвала новой рубрикой "Прості правила" (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Так, Леся решила объяснить тонкости измены. Себе в "помощники" девушка взяла пластмассовые фигурки миньйонов из известного мультфильма.

"Як відрізнити невипадкуову зраду від випадкової? Прості правила зради від Лесі Нікітюк", - с улыбкой говорит она в кадре, разыграв затем две забавные сценки (только для взрослых).

"Ну, если понравится.... буду делать рубрику #Простіправила😂", - сообщила в подписи Леся.

Судя по комментариям, публике ее затея пришлась по вкусу. К слову, некоторые сравнили видео Никитюк с подобными нравоучениями, которые записывает ее коллега, телеведущая Ольга Фреймут. Только последняя разъясняет украинцам правила этикета.

"Ахахвххвх 😂😂это должна быть постоянная рубрика 😂😻"

"Моє улюбене - «я не знаю, як так трапилося»🤦🏽‍♀️🤦🏽‍♀️🤦🏽‍♀️" - "я случайно 😆"

"Це шо маска тая повалий?)"

"Ой, как неудобно получилось🤩"

"Ах-хах-хах😆😆😆😆 теперь всё стало ясно"

"Ну зачем же хейтить Олю и отбирать у нее "хлеб".Писал человек свои видосы, никого не трогал.. юа теперь😱" - "до чого тут Оля? Це не про етикет😁"

Ранее мы сообщали, Никитюк рассмешила новым видео, где она "пьяненькая", с бутылкой шампанского, пряталась в шкафу от своих друзей. Леся козырнула подтянутой фигуркой в джинсовых микро-шортах и черном топе без бретелей.

Напомним, мокрая Никитюк похвасталась кадрами ВИП-отдыха, кто составил ей компанию.

Как сообщала Politeka, Никитюк в чулках перещеголяла Фреймут на глазах у красавчика из «Танців з зірками»: «Прям довольный…».

Также Politeka писала, что хищная Никитюк с разрезом до трусиков пощекотала нервы пикантной шарадой.