Телеведущая Леся Никитюк знает толк в развлечениях

Как передает Politeka.net, 33-летняя звезда "Орла и решки" опубликовала свежее видео в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в соблазнительном наряде за любопытным занятием (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

На первых секундах видео босая Никитюк, в джинсовых микро-шортиках и черном топе без бретелей, вбегает в номер гостиницы, держа в руках при этом бутылку шампанского. Следом за ней появляются ее веселые подружки с бокалами, а также друг, который после вечеринки "должен всех развозить".

Как только толпа товарищей скрылась из виду, Леся вылезает из шкафа, настороженно оглядываясь вокруг. Девушка на самом деле не хочет ни с кем делиться шампанским, поэтому и запряталась. В конце Никитюк, сверкнув, аппетитными "булочками", уходит из номера с бутылкой.

"Друзяшки.Позитив. Ігристе.🥂 Мій девіз в листопаді🍁😁 А Ваш девіз ?👇🏻👇🏻👇🏻", - подписала кадры звезда.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное, юмор, надо сказать, публике пришелся по вкусу:

"Креативно придумано)) и жизненно)"

"Надмірне вживання..."

"Леся, как всегда🤣"

"пункт приема стеклотары в другую сторону!🤦"

"Там одна чуть носом не запорола 😂"

"Нашу волю не сломить. Пили, пьём и будем пить🤣🤣"

"😙 Ох юмористы"

"Улет"

Ранее мы сообщали, довольная Никитюк восхитила свежим образом - в молочном вязаном свитере, черно-белых узких брюках и высоких стильных ботинках. В руках телеведущая держала модный нынче десерт "макаруны".

"Что там по выборам в США?😁 Какие новости?", – подписала пост Никитюк, явно намекая, что ей абсолютно все равно, кто побеждает на американских выборах и в жизни есть более крутые удовольствия, чем политика.

Напомним, мокрая Никитюк похвасталась кадрами ВИП-отдыха, кто составил ей компанию.

Как сообщала Politeka, Никитюк в чулках перещеголяла Фреймут на глазах у красавчика из «Танців з зірками»: «Прям довольный…».

Также Politeka писала, что хищная Никитюк с разрезом до трусиков пощекотала нервы пикантной шарадой.